Juraron los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura

El presidente de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, del Consejo, Horacio Rosatti, tomó el juramento de rigor a los representantes de los estamentos académico, de la abogacía, de los jueces y del Poder Ejecutivo Nacional.



Sin embargo, no hay aún definición sobre lo que ocurrirá con los representantes del Senado, puesto que allí existe una disputa judicial sobre el representante de la segunda minoría, para el que fue designado Martín Doñate, del Frente de Todos, pero la reclama Luis Juez, de Juntos por el Cambio.



El Senado aprobó en votación por mayoría y con la ausencia de la oposición las designaciones de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate (este último por una escisión del bloque oficialista) y por la oposición, al radical Eduardo Vischi.



Juez presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en primera instancia, que ya pidió opinión a la fiscalía para determinar si ese fuero es competente para entender en el expediente.



Además, Juez sostiene que el oficialismo desoyó un fallo de la Corte que le atribuyó la banca a él, pero esa decisión del máximo tribunal se vinculaba con el período que concluyó el 18 de noviembre.



El Senado ya envió las cuatro designaciones, pero la presidencia de la Corte y del Consejo aún no adoptó una decisión sobre si les tomará juramento a todos o sólo a los que no muestran objeciones.



Tampoco juraron hoy los representantes de la Cámara de Diputados.



Sobre el resto de los consejeros, Rosatti tomó juramento a Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; a Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, por la abogacía; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, por los jueces, y Gerónimo Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.



En el acto, que se celebró en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, estuvieron presentes los otros tres jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.