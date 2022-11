Transmisión de los partidos en las escuelas: “Es un día ganado”, afirmó Perczyk

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, se manifestó a favor de que los partidos de la selección argentina en el Mundial de fútbol de Qatar puedan ser vistos por televisión en las escuelas y remarcó que "es un día ganado, no un día perdido".



"Una gran cantidad de provincias han decidido ver los partidos de Argentina en la escuela y la ciudad de Buenos Aires decidió que cada escuela haga lo que quiera", indicó Perczyk.



"La Ciudad le da la potestad a las escuelas o se lava los manos, hay dos maneras de ver lo mismo", añadió.



Ante el debut de la selección nacional en el Mundial, el ministro indicó que habrá clases y señaló que "hay provincias que van a esperar a que los chicos entren más tarde".



Asimismo, sostuvo que han recibido "una gran cantidad de mensajes de directores de escuelas, de docentes, manifestando la idea de vincularlo a cuestiones de literatura, de letras, de expresión, de ciencias sociales y, de hecho, ayer salió una nota de que en Uruguay y en otros países hacen lo mismo".



"La escuela no vive fuera de lo que pasa en la sociedad y la escuela tiene que transmitir lo que la sociedad pone en el centro de sus discusiones y aspiraciones", dijo el ministro y subrayó: "Es un día ganado, no un día perdido".



En este sentido, recordó la tradición del país en seguir la copa de fútbol en los colegios y afirmó: "Desde el 86 en adelante, los profesores y los chicos, en general, han visto los mundiales en la escuela".



En diálogo con Radio Continental, el ministro también se refirió al programa una hora más de clase por día en las escuelas primarias de gestión estatal: "9.700 escuelas a partir del primero de marzo van a tener una hora más de clase, es más del 70% de las escuelas argentinas".



Además, recordó que en este 2022 "7.000 escuelas ya tuvieron una hora más de clase, lo que equivale a 38 días más de clase por año".



El programa, aprobado por unanimidad por todas las provincias en el Consejo Federal de Educación (CFE), suma una hora de clase por día para reforzar el aprendizaje en Matemáticas y Lengua.



Las 19 provincias que ya se adhirieron al programa son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.



"Hay provincias que están incorporando escuelas y estamos trabajando en los convenios", continuó el ministro y aseguró que la medida "es un avance muy importante para la Argentina".



Por otro lado, al ser consultado sobre los avances del programa Conectar Igualdad, Perczyk afirmó que "el año que viene van a arrancar las clases el 90% de los chicos con conectividad pedagógica en su escuela".