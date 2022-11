Cresto cuestionó a Filipuzzi por sumarse a los equipos técnicos de Frigerio

El intendente de Concordia y precandidato a gobernador, Enrique Cresto, se refirió al ingreso del rector de la de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, en el equipo del precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio. “Creo que has cometido un error grave", expresa Cresto en un audio de WhatsApp enviado al ahora integrante de los equipos técnicos del principal postulante por la oposición.“Si bien al tema no lo hemos hablado personalmente, y las últimas charlas que tuvimos siempre fueron sobre un proyecto educativo, de la mano del peronismo que es el partido y el movimiento que siempre apostó a la educación pública, la verdad me sorprende”, comienza el mensaje de audio dirigido a Filipuzzi.“Creo que has cometido un error grave, que te lo va a juzgar la historia”, sentenció Cresto sobre la decisión del rector de la UADER, “porque representás a una universidad pública que les costó mucho a los entrerrianos, que la comunidad educativa luchó mucho por tener y vos te sumás a un proyecto político en el que la educación pública es la variable de ajuste”.“Se ha demostrado que, mientras gobernaron Macri y Frigerio, se frenaron todas las obras en universidades, se cayeron las becas Progresar y se bajó el presupuesto educativo: vos te sumaste a ese sector”, le cuestiona Cresto a Filipuzzi, y agrega: "Y más ahora que el país, con los últimos acontecimientos y de cara a lo que viene, o estás del lado de las mayorías o estás con estos sectores que lo único que han hecho es vulnerar los derechos de las minorías”.“Te lo digo por todo lo que veníamos hablando y por todas las veces que vos me manifestaste el dolor que tenías con esta gente, tanto Macri como Frigerio", le plantea el precandidato a gobernador peronista al rector de la UADER.Y argumenta: "Porque durante cuatro años de gobierno lo único que hicieron fue frenar absolutamente todo y causar mucho dolor en los sectores más populares y, ni hablar, en la educación pública, que es la única posibilidad de que los hijos de los trabajadores accedan a la universidad”."Te lo quería dejar en claro”, concluyó Cresto el mensaje de audio de poco más de dos minutos de duración que se viralizó rápidamente, en el cual se despide con un "abrazo grande" y deseando "éxitos" en el nuevo camino político emprendido por el rector de la UADER.