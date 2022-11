Argentina será parte de nueva conducción del Banco Interamericano de Desarrollo

La Argentina optó por retirar la candidatura de Cecilia Todesca Bocco en el camino a la elección por la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero participará de la conducción del organismo.



Luego de una extensa jornada de negociaciones, el Gobierno logró un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Canadá y Brasil y obtendrá la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento; la Gerencia de Infraestructura y Energía, y liderará el nuevo Instituto de Género e Igualdad.



El Gobierno entendió que los números no lo favorecían porque Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no cumplió su promesa de bajar a su candidato y apoyar a Argentina y Luiz Inació Lula da Silva tampoco rechazó la candidatura de Ilhan Godlfjan, elegido de Jair Bolsonaro para ocupar el puesto, como esperaba el Gobierno.



Sin chances para Todesca Bocco en primera vuelta , la opción que conformó a Fernández luego de bastas negociaciones fue bajar la postulación y apoyar a Godlfjan, pero además, obtener dos asientos centrales del organismo, y participar así por primera vez en la conducción del BID.



El postulado por Bolsonaro aparece como uno de los favoritos a ocupar la presidencia del organismo. Es expresidente del Banco Central y en la actualidad se desempeña como Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que es el mejor encaminado en la carrera.



La elección para designar al sucesor de Mauricio Claver Carone será hoy en Washington. De los 48 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestatarios en la región que acumula casi el 50% del poder de voto en el directorio, cada administración elige de acuerdo a su porcentaje que varía dependiendo de la cantidad de acciones que posea: Estados Unidos cuenta con el 30%, Argentina y Brasil el 11%, y México el 7%.



En primera ronda quedan los dos candidatos más respaldados, pero para obtener la titularidad del organismo se necesita el acompañamiento de por lo menos 15 países y, además, los votos.



Tras la salida de Claver-Carone, Joe Biden anticipó que si América Latina presentaba un candidato de consenso, estaría dispuesto a acompañarlo, por lo que el Gobierno vio clave avanzar en el respaldo de México y Brasil aunque finalmente no lo logró. A pesar de eso, acordó su lugar en la administración del BID.



Si bien aún no hay nombres para ocupar la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, se trata de un puesto central al igual que la Gerencia de Infraestructura, espacio que concentra el debate político al interior del organismo. Será además la primera vez que opere un Instituto de Género e Igualdad en el BID que, hasta el momento, aún no fue presidido por ninguna mujer.