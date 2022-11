“Presiento que vamos a ser gobierno”, sostuvo Rogel

El candidato a gobernador radical en Juntos por Entre Ríos, Fabián Rogel, encabezó el acto de lanzamiento de su candidatura, este viernes en la Casa del Partido en Paraná. Contó con toda la mística radical y la presencia de dirigentes y militantes de todos los departamentos entrerrianos.“Presiento que vamos a ser gobierno”, afirmó Rogel, tras lo cual destacó la manifiesta voluntad que tiene su agrupación provincial, de conquistar el poder para llevar adelante “las transformaciones, que han sido un sello de los once gobiernos radicales que tuvo la provincia a lo largo de su historia”. En ese punto, el candidato expresó su deseo de “ser el gobernador radical número 12 para volver a poner a Entre Ríos en el lugar que supo tener y que no debió haber perdido nunca”.“Hace 169 años -profundizó-, los entrerrianos con Urquiza a la cabeza, debatíamos, de igual a igual con Buenos Aires, qué país queríamos ser. Y hoy, nuestra provincia es la hermana pobre de la Región Centro que integra junto a Córdoba y Santa Fe”, afirmó.En ese orden de idea, Rogel lamentó que la provincia carezca de políticas de Estado que le permitan mantener un crecimiento sostenido y afrontar los problemas estructurales con las mejores políticas públicas que “no deberían cambiar, esté quien esté gobernando”.Hizo un repaso por los temas centrales de lo que es su propuesta de gobierno, entre los cuales mencionó la definición de un modelo productivo con valor agregado y con la educación superior amalgamada a la producción. También habló de la necesidad de debatir el futuro del sistema previsional entrerriano y, tras indicar que como convencional constituyente impulsó la prohibición de transferir la Caja de Jubilaciones a la Nación, sostuvo que “hay que debatir las mejores soluciones porque por este camino, en diez años nadie se podrá jubilar en la provincia”.Sobre el IOSPER sostuvo que debe estar integrado a una política de salud pública; que los trabajadores deben mantener la representatividad en el Directorio, pero que debe ser el Estado quien conduzca la obra social.Se mostró a favor de la creación de un banco provincial, como fue el Banco de Entre Ríos que, según se encargó de recordar, “es obra de un gobierno radical, y que el peronismo privatizó tres veces”.Quien fuera diputado provincial, diputado nacional y convencional constituyente entrerriano, entre otros cargos públicos, hizo un repaso sobre las obras radicales a lo largo de sus once gobiernos y mencionó la creación de la UADER, de la UNER, del Banco de Entre Ríos, de Sidecreer, del Túnel Subfluvial y del gasoducto, entre otras. En ese momento, tuvo palabras de reconocimiento para quien fuera dos veces gobernador, Sergio Montiel.“No quiero jugar a la interna, sino al poder. El radicalismo fue ocho años gobierno, frente a 32 que fueron los peronistas. Hay que sacar las banderas radicales para sacar a la provincia del estancamiento”, definió.El discurso de Fabián Rogel tuvo un alto contenido histórico-doctrinario que lo llevó a recordar que el radicalismo surgió en la calle y mediante tres revoluciones: en 1890, 1893 y 1905.Tuvo palabras de agradecimiento para dirigentes de toda la provincia que estuvieron presentes en el acto, entre los que se contaban ex intendentes y presidentes de juntas de gobiernos, como así también actuales candidatos en carrera para los distintos gobiernos municipales. También agradeció la presencia de dirigentes de otros espacios, tanto radicales como extrapartidarios, que estuvieron en el acto.Hubo mensajes de bienvenida a cargo del candidato a intendente de Paraná, Sergio Avero, y de la presidente de la Junta de Gobierno de Gualeguaycito, La Argentina y Guayaquil, Ariel Toller.En la mesa, acompañando al candidato, estuvieron sentados el ex funcionario nacional Leandro Illia; la intendenta de La Rioja y presidenta del Foro Nacional de Intendentes Radicales, Inés Brizuela y Doria; la diputada Sara Foletto; el presidente de la Juventud Radical, Bruno Hernández; el autor del libro sobre el origen del radicalismo, Celomar Argachá, además de Avero y Toller.Honorabilidad y eficaciaUna de las presencias destacadas del acto fue la del Leandro Illia, hijo de quien fuera presidente de la Nación, Arturo Umberto Illia.En su mensaje, Illia destacó la “honorabilidad y eficacia de Fabián Rogel”. “La conducta -amplió- es fundamental para reivindicar los principios y la identidad de la Unión Cívica Radical, que en esta casa levanta sus ideales y compromisos. Nosotros hemos representado y tenemos que volver a representar al civismo argentino porque somos parte de la historia nacional. Hemos tenido presidentes que nunca han tenido algún proceso judicial”.“Quiero que se inspiren los nuevos dirigentes del radicalismo. No somos idólatras pero tenemos próceres, historia y acervo político que no tienen otros partidos. Los países que no conocen sus historia es muy probable que entren en la oscuridad y no salgan de ella”, completó.“Preparado para gobernar”También estuvo presente y habló la intendenta de La Rioja y presidenta del Foro Nacional de Intendentes Radicales, Inés Brizuela y Doria, quien definió al flamante candidato entrerriano como “un hombre de una formación política e ideológica enorme, con un gran caballerosidad y con profunda vocación y convicciones democráticas”.“Hablar de Fabián y su trayectoria es algo que llena de orgullo porque él lleva una vida dedicada a una construcción política, una vida de lucha, de trabajo con convicción. Él en lo único que piensa es en que la provincia crezca”, dijo la intendenta riojana.Hizo un repaso de la trayectoria de Rogel y los logros alcanzados en la función pública a través de políticas públicas concretas, que también mencionó. “Fabián Rogel se destacó por su eficacia, por su eficiencia, por su compromiso y por su dedicación abnegada al trabajo. También es justo, en estos momentos de crisis, resaltar el valor de la decencia y de la honestidad republicana del amigo candidato”, indicó la oradora.Además de las adhesiones escritas que fueron leídas, como las del ex senador y ex presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Hipólito Solari Yrigoyen, quien fuera preso y desparecido en los años de la dictadura cívico-militar, y la del ex senador nacional y dos veces candidato a gobernador de La Rioja, Raúl Galván, entre otras, en una pantalla gigante se proyectaron videos de salutaciones y adhesiones de figuras de la talla de Juan Manuel Casella, GERARDO MORALES, Julio Cobos, Ángel Rozas, Moisés Lebensohn, Daniel Kroneberger y del candidato a intendente de Federación, Sergio Piana, entre otros.Además de los oradores, se destacó la presencia de la diputada Sara Foletto, el diputado Ariel Brupbacher y la diputada Gracia Jaroslavsky; de los candidatos a intendentes, de Federal, Nestor Valiente; de Feliciano, Miguel de Leon; Ezequiel Maneiro de Ibicuy; y Sergio Piana de Federación; y el dos veces intendente de Bovril, y futuro intendente, Alfredo Blochinger.