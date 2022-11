Salud: "La paritaria siempre favorece a los trabajadores", dijo UPCN

Política Otorgan continuidad laboral a más de 500 trabajadores de Salud

Con este procedimiento, aquellos trabajadores que hacen suplencias a término tendrán la posibilidad de la continuidad laboral mediante una suplencia extraordinaria, es decir, en el momento en que el titular vuelve a ocupar su puesto, pueden seguir cumpliendo funciones independientemente del reemplazo que realizan. Cabe aclarar que podrán acceder a la suplencia extraordinaria aquellos que cumplan con ciertos requisitos especificados en la normativa.Posean la cantidad de días trabajados igual o mayor a 60 (sesenta) días en el último semestre, tomando como fecha el 31/07/2022. Detenten una antigüedad acumulada total mayor o igual a 4 (cuatro) años al 31/07/2022. No posean medidas disciplinarias de acuerdo a lo previsto en el Artículo 71º de la Ley 9755. Cuenten con la Documentación obligatoria para ser incorporado como Personal Extraordinario del Ministerio de Salud, adjunta al Legajo virtual de cada trabajador.Este planteo surgió en la paritaria general, el gobierno entendió que ese no era el ámbito donde tratarlo y UPCN propuso que la situación debía analizarse en la paritaria sectorial "donde finalmente se encaminó y por eso hoy podemos en un breve lapso de tiempo desde que se comenzó a trabajar en esto, brindar una solución", declaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez."La paritaria siempre da resultados que favorecen a los trabajadores. Si esto lo hubiera tenido que decidir el ejecutivo sin participación de las organizaciones gremiales, seguramente ni siquiera se hubiera planteado", subrayó.La dirigente destacó la importancia de la paritaria y dijo que "es el espacio donde debemos tratar las problemáticas de los trabajadores; cuestiones que surgen a partir de las asambleas, las recorridas y las reuniones de delegados".Dominguez explicó que el acuerdo "alcanza a un número significativo de trabajadores que van a pasar de tener suplencias discontinuas a una extraordinaria, lo que les asegura cobrar en cronograma, no tener inconvenientes en la obra social a causa de los cortes, y contar con otra perspectiva de trabajo y una planificación en los servicios que además, mejora el funcionamiento de la institución sanitaria en la cual se desempeñan".Por último, la Secretaria Adjunta del Sindicato aclaró que cuando se aprobó el instructivo 2021 de regularización de personal, esta situación particular no se había contemplado y al mismo tiempo, valoró que el Gobierno haya reconocido "el esfuerzo y todo lo que le brindan los trabajadores al sistema de salud y a la comunidad".