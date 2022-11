Stratta: "Hay un Estado eficiente y por eso podemos llevar adelante las obras"

Continuando con la agenda de actividades en la provincia, la vicegobernadora Laura Stratta visitó Viale. Allí, fue recibida por el intendente Carlos Weiss; el senador por el departamento Paraná, Juan Carlos Kloss; y el diputado provincial Gustavo Zavallo.



En primer lugar, recorrieron junto a la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, los avances de obra en la Ruta Provincial 32 principal vía de acceso a la ciudad y en cuya pavimentación la Provincia invierte 3200 millones de pesos.



Posteriormente se trasladaron a la avenida Francisco Ramírez y recorrieron los trabajos de pavimento urbano que se ejecutan allí de manera articulada entre la Provincia y el Municipio, destinados a mejorar infraestructura vial local y la calidad de vida de las y los vecinos.



Luego fueron hasta Viale Foot Ball Club para participar de la inauguración de la XX Edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, donde la vicegobernadora visitó los stands, saludó a los equipos de asadores y a los visitantes.



"Cumplir con la palabra empeñada"

La vicegobernadora expresó su satisfacción por "cumplir con la palabra empeñada, en función de un trabajo articulado entre la provincia, los legisladores y el municipio" y destacó que Viale "es una ciudad que ha gestionado y hoy tiene la respuesta a esas gestiones".



"Si hay algo que nos ha dejado la pandemia como mensaje es que nadie se salva solo, que es el trabajo articulado e inteligente. Cuando esas fuerzas se concretan y junto a lo que nosotros podemos gestionar ante Nación, las respuestas son visibles", agregó.



Asimismo, Stratta destacó que "hay un Estado que es eficiente, que hace las cosas bien, y por eso podemos llevar adelante las obras" y brindó detalles de las inversiones realizadas por el gobierno provincial en la localidad: "La obra de la ruta 32 son 3.200 millones de pesos que el Estado invierte; lo que es la ampliación de la red de gas, entre la primera y la segunda etapa, son 84 millones; el convenio con la Municipalidad son otros 59 millones que se vuelcan a la ciudad. Esto es trabajo que se genera, pero sobre todo son obras pensadas para los próximos cuarenta años".



"Todo esto significa mucho para la ciudad y eso es lo mejor que podemos hacer quienes somos funcionarios públicos, ser coherentes, consecuentes y respetuosos", aseveró.



El asfaltado de Avenida Ramírez, una obra "demandada"

Por su parte, el intendente Weiss se refirió a la obra de Av. Ramírez, explicando que "con el convenio de la provincia, beneficia directamente a 2000 vecinos" y que es "una obra que fue reclamada y demandada".Luego, hizo referencia a las gestiones realizadas y el vínculo con el gobierno provincial: "Cuando estamos en la función pública, tenemos que gobernar para los vecinos y sin miramientos políticos. Estamos más que agradecidos y contentos, por las gestiones de todo el equipo municipal y porque fuimos correspondidos por el gobernador, los legisladores y todos los funcionarios municipales.



Zavallo destacó al "Estado presente"

En la misma línea, el diputado Zavallo destacó tanto gobernador Gustavo Bordet por la decisión política y, especialmente, a la vicegobernadora Stratta "porque no es solo un acompañamiento, sino que es un involucramiento en cada una de estas gestiones que requieren de mucho procedimiento en cuestiones burocráticas y que, felizmente la vamos superando".



"Por tratarse de mi ciudad, tengo una enorme alegría porque este fin de semana los muchos visitantes que vengan a Viale por su fiesta nacional van a poder verificar que tenemos un Estado presente en cuanto a mejoras en la infraestructura vial. Este paisaje, que felizmente se transforma para bien en nuestra ciudad, es porque hay una decisión fundamental de tener una idea de un Estado presente", agregó.



Kloss puso el acento en el "trabajo articulado"

Asimismo, el senador Juan Carlos Kloss destacó el trabajo articulado entre los actores del gobierno provincial, especialmente entre los legisladores y los diferentes intendentes, presidentes comunidades y de juntas de gobierno del departamento Paraná: "Han sido constantes los llamados solicitando cosas para su ciudad. Creo que hay que dejar las mezquindades de lado y gestionar para la gente que es, en definitiva, la que se beneficia. En mi caso me ha tocado estar casi a diario en esta gestión, inaugurando y viendo las obras que la provincia realiza de la mano de nuestro gobernador y de nuestra vicegobernadora que no mira quien gobierna, sino simplemente las necesidades que hay".



Fiesta Nacional del Asado con Cuero

La XX Edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero comenzó este jueves con el encendido del fuego que perdura durante cuatro días hasta apagarse en la madrugada del lunes. Este evento, que conserva las tradiciones y costumbres del pueblo, reúne a destacados asadores de toda la Argentina y países vecinos, quienes despliegan su oficio y habilidades. Además, de disfrutar de la gastronomía y del concurso, hay noche de peña, ballet de danzas y la actuación de grandes artistas como Los Nocheros, Bersuit Vergarabat, Mario Pereyra, Palo Santo, Monchito Merlo, Los del Gualeyan, Padularrosa Romero, 12 Monos, Los Príncipes, entre otros.



Aportes

La entidad "Viale Foot Ball Club" recibió del Gobierno de la Provincia un aporte de $4.000.000, para solventar gastos que demanda la organización de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, en su vigésima edición.



Por su parte, la Vicegobernación también entregó un aporte a la entidad deportiva por un monto de $529.587, destinado a la adquisición de elementos, materiales y equipamiento de videocámara y sus complementos.



La Secretaría de Economía Social hizo lo propio entregando un aporte de $754.800 para la Municipalidad de Viale, destinado a la compra de gazebos estructurales.