Tres municipios bonaerenses dieron asueto administrativo para ver a la Selección

A días de que se dispute el primer partido de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022, los intendentes de los municipios bonaerenses de Pehuajó, Bolívar y Trenque Lauquen declararon un asueto administrativo para que los empleados puedan ver el encuentro.El partido entre Argentina y Arabia Saudita por el primer partido del Grupo C comenzará a las 7 de la mañana. En un comunicado las intendencias argumentaron que “ver un partido es un derecho”.Zurro sostuvo que se declaró asueto administrativo para el Mundial porque "el que trabaja en una oficina lo puede ver, pero el barrendero no" por lo que se trata de "igualdad de derechos, es lo que hicimos siempre”.Por otro lado, en Bolívar señalaron que el cese de actividades es por “la importancia del acontecimiento extraordinario, no solo en lo deportivo sino en cuanto a su impacto sociocultural”.“La medida responde a la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras municipales puedan disfrutar en sus hogares y con su familia del primer partido de la Selección Argentina frente al seleccionado de Arabia Saudita programado para las 7 horas, único encuentro de la fase de grupos que se juega en día y horario de administración pública”, continuaron explicando las autoridades.Con relación a Trenque Lauquen, el intendente informó que el personal del municipio comenzará a atender un poco más tarde, aunque sin suspensión de actividades.Ahora resta saber qué sucederá con los próximos partidos de la Selección en la fase de grupos, ya que se disputarán, ambos, a las 16hs. Fuente: (NA)