“Por nuestra soberanía”, hubo una movilización a Plaza 1º de Mayo en Paraná

Organizaciones sociales, sindicales y agrupamientos políticos se movilizaron este viernes hacia Plaza 1º de Mayo, en Paraná, en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional; la consigna fue “Por nuestra soberanía. Para resolver las necesidades populares”.“En un documento dejaremos plasmada cuáles son nuestras propuestas sobre la Soberanía y lo que significa la palabra, porque no podemos hablar de Soberanía si no tenemos garantizados los derechos para más del 50% de la población activa laboralmente, no podemos hablar de Soberanía si no hacemos uso de nuestros propios recursos naturales porque se los llevan los de afuera, no podemos hablar de Soberanía si estamos condicionados políticamente por el FMI para tomar nuestra propias decisiones en el modelo de país que queremos implementar”, fundamentó aMaría José Silva de UTEP Evita en Entre Ríos. “La clase obrera que sacará a este país adelante viene a comunicarle a la sociedad y a la política cuáles son nuestras propuestas y reclamos para decir que somos un país soberanamente justo y con una justicia social que todavía es una deuda a alcanzar para nuestra población”, destacó.“Soberanía, Patria y trabajo digno parecería que son palabras oxidadas u olvidadas dentro del diccionario, pero a una sola voz decimos que si tenemos una Patria Soberana podremos tener trabajo digno y concretar nuestros sueños y aspiraciones como trabajadores”, remarcó Hugo Zalazar, secretario adjunto de UOCRA.“La unidad nos llevará a ganar las luchas, es un camino largo que seguiremos por los derechos de todos los trabajadores desocupados y a la Soberanía la enmarcamos en tres palabras: tierra, techo y trabajo para todos”, coincidió Silvia García de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).“Necesitamos que el pueblo siga movilizándose para que no haya concentración de precios, para que no sigan llevando a la Argentina al caos total, para recuperar la Soberanía marítima, fluvial y política porque el FMI, nuevamente, cogobierna al país. Y dependerá de la militancia el cambiar esta forma a la que nos llevó Macri con su gobierno”, completó el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.El Día de la Soberanía Nacional se debe a La batalla de la Vuelta de Obligado, que sucedió en 1845, y en la que soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el Gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió.Los invasores intentaban ingresar por el Paraná. Sin embargo, las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro.