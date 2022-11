Empresario veía “en tiempo real” cómo le robaban casi $3 millones de su cuenta

El empresario apícola concordiense, Héctor Daniel D'Ambros, denunció un millonario. Según explicó, le sacaron 3 millones de pesos, luego de que delincuentes le hackearan la cuenta bancaria y le quitaran el dinero por internet.“Fue un hackeo, todos los días a la mañana mi secretaria se fija el estado de las cuentas y cuando llego a la oficina sé cómo está", señaló el damnificado.", detalló. Subrayando que "en menos de 5 minutosSegún comentó, "una de las trasferencias fue por 925 mil pesos, otra de 890 y una más de 840 mil pesos". Es más, "ella me avisa y, acotó.Además, ratificó queD´ambros puntualizó que hizo la denuncia correspondiente, tanto en sede policial como tribunalicia durante la misma mañana del miércoles "pero el problema es que, con su gerencia de la sucursal Concordia, siendo que soy cliente de toda la vida; es más creo que debo ser el cliente más viejo de Concordia y acá todos nos conocemos".", comparó. Pero "el problema es que el juez se encontró con el mismo problema que yo porque todos los 0800 para denunciar delitos informáticos en el banco estaban desactivados; no andaban, no lo atendió nadie"."Llevo más de 35 horas sin saber qué pasó con mi plata, nadie del banco se comunicó conmigo, estuve una hora para ser atendido por el gerente y me dijo que estaban averiguando, en pleno siglo XXI y con toda la tecnología”, expresó en declaraciones aEl damnificado cuantificó que "es una suma importante, yo tenía que hacer varios pagos con ese dinero; si la trasladás son 10.000 dólares". Por lo que advirtió que "este tipo de situaciones se están dando y mucho en Concordia y la región".En ese contexto, adelantó que hará la denuncia contra la entidad bancaria porque "si a mí no me devuelven la plata es porque son unos inútiles de cuarta"."Obviamente que los voy a demandar, por la respuesta me dieron, es una vergüenza, cómo sigo operando ahora o les confío mi dinero", se preguntó.Fuente: Diario Río Uruguay- Fotos: El Sol