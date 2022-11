Salvarezza: "YPF es el segundo productor de energías renovables de nuestro país"

El presidente de investigación y desarrollo tecnológico Y-TEC participó de un panel de expertos sobre nanotecnologías aplicadas a las energías, en el encuentro Nanomercorsur 2022. "No solamente superamos la etapa de plantas pilotos, sino que hoy en día estamos por una etapa industrial", dijo el ex ministro.



El presidente de investigación y desarrollo tecnológico Y-TEC, Roberto Salvarezza, destacó que “YPF es el segundo productor de energías renovables de nuestro país”, a través de YPF Luz.



Salvarezza participó de un panel de expertos sobre nanotecnologías aplicadas a las energías en el encuentro Nanomercorsur 2022, realizado en la Ciudad de Buenos Aires.



Respecto de materiales de baterías, explicó que “se ha avanzado bastante como en el caso de los de ion-litio, desarrollándose materiales aquí en YTEC y se ha desarrollado litio y hierro fosfato de muy buenas características, es un material basado en nanotecnología”, precisó.



“No solamente superamos la etapa de plantas pilotos, sino que hoy en día estamos por una etapa industrial, estamos instalando una planta en diciembre para empezar a funcionar los primeros días del año que viene”, dijo el ex ministro de Ciencia y Técnica de la Nación.



De la gestión llevada adelante subrayó que desde Y-TEC no solo dan soluciones en petróleo y gas, sino también “en la transición energética en el caso de las baterías y también mirando el hidrógeno como una posibilidad”.



Además, resaltó los proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad: “estamos en la construcción de un electrolizador, es un proyecto que estamos llevando adelante con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y Tenaris para reemplazar parte de uno de sus hornos que opera a gas “.



Para finalizar, dijo que en 2003 se comenzó instalando el tema de la nanotecnología en la Argentina y después "pasamos al trabajo de laboratorio", que hoy se ve plasmado en muchos casos de nanotecnología en la energía.



YPF y Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) crearon conjuntamente Y-TEC, una empresa argentina dedicada al desarrollo tecnológico en el sector de petróleo y gas.