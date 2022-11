Empleados del Copnaf reclaman el pago de un adicional por tareas específicas

Trabajadores del Copnaf será recibidos el martes próximo con el presidente del organismo, Gabriel Leconte; así fue acordado tras una asamblea que realizaron este jueves en reclamo para que se establezca un adicional especial para los agentes de todas las áreas, que incluya a promotores de derechos, administrativos, profesionales y personal de servicios generales.“Seguimos deliberando las medidas a tomar a raíz del petitorio presentado y hoy nos acercamos a Presidencia para que nos digan qué movimiento tuvo el expediente y se comprometieron a recibirnos la semana próxima”, comunicó ael delegado de ATE en Copnaf, Ceferino Benítez.“En el marco de las condiciones laborales que pretendemos tener como trabajadores para avanzar en mejoras, en la asamblea de la semana pasada, decidimos hacer un expediente para establecer lo especifico de las tareas del personal del Copnaf, así como lo tienen otros organismos; y frente al deterioro de nuestros salarios, establecimos un pedido formal de adicionales en los lugares que creemos que nuestros compañeros son merecedores”, fundamentó la prosecretaria administrativa de ATE, Mariana Luján.Tras la asamblea de los empleados del Copnaf, el martes próximo será recibidos por el presidente del Copnaf, Gabriel Leconte. “Si bien sabemos que hay decisiones que no se toman en Corrientes 190, sí es importante que el presidente acompañe la demanda de los trabajadores y que autorice a poder seguir el expediente en los estratos en los que tiene que seguir tratándose”, explicó Luján.Y agregó: “Nosotros enaltecemos al Estado, pero si hay una retribución que tiene que ver con un dinero, vendremos a trabajar más contentos”.“Nuestro mínimo garantizado está por debajo de la canasta básica, por eso trabajamos para conformar un salario que nos contenga”, remarcó.En la oportunidad,dio cuenta de los trabajos que se realizan en el edificio que ocupa el Copnaf. “Se avanza, pero no en lo profundo de la obra que se necesita porque los problemas de infraestructura no son solo en la sede central del organismo, sino también en las residencias”, acotó Benítez.