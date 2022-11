Médicos piden regularización de salarios: “Un sueldo de bolsillo ronda $160.000”

“El Estado nos está negreando”

Sociedad FEMER alertó la grave situación con el convenio de algunas obras sociales

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) envió sendas notas con carácter de “urgente” al gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para exigir una reparación del histórico retraso de los salarios de los profesionales que se desempeñan en el sector público.“El colectivo médico cree que ya pasamos la pandemia y ahora; esta irregularidad es a nivel nacional y Entre Ríos no está exenta a esta situación”, comunicó ael presidente de Federación Médica, Fernando Vázquez.Y especificó:y suma un montón de códigos, que algunos son remunerables y otros no”. Vázquez, al fundamentar el pedido por la regularización de los salarios de los profesionales de Salud, reveló que“Y no podemos pretender que un profesional después de siete años de una carrera de pre-grado y una especialización de cuatro años más, suman 11 años de formación, más todos los posgrados que pueda llegar a hacer, se le pague -para ir al hospital a proteger una vida- un sueldo de 160 mil pesos”, argumentó el titular de la FEMER., remarcó Vázquez para evidenciar la situación que atraviesan los especialistas en Salud. “Y consideramos que, una vez pasada esta tormenta,, justificó.“Entendemos que es el momento de resolver en forma definitiva el pago ‘en negro’ de guardias, la contratación indefinida de profesionales ‘suplentes’; ‘suplentes extraordinarios’; interinos, todas formas de contratación que convierten a estos médicos en trabajadores marginales, sin goce pleno de los derechos que las leyes laborales aseguran al común de los empleados públicos y/o privados. Esto es -en parte- consecuencia de la no realización en tiempo y forma de los concursos necesarios para la cobertura de cargos vacantes”, indicaron desde FEMER en la nota dirigida a la titular de la Cartera de Salud., sentenció Vázquez en relación a la modalidad por la que“Sólo hemos recibido ‘explicaciones’ burocráticas que insólitamente pretenden subordinar la valoración de la profesión médica a la Ley de Enfermería. O -peor aún-, el sarcasmo de derivar la resolución de la cuestión a las negociaciones paritarias, fingiendo desconocer que los médicos no cuentan con representación que contemple sus necesidades en tales reuniones”, indica el escrito de FEMERsentenció Vázquez en diálogo con. Y dio cuenta de la situación desatada en la localidad cordobesa de Río Cuarto donde, a las renuncias de médicos del servicio de emergencias del Hospital San Antonio de Padua se le sumó otra contundente manifestación y un paro, con resentimiento en la atención de consultorios y cirugías programadas., argumentó el representante de los médicos entrerrianos.porque en pandemia lo dieron todo, estuvieron horas y horas en los hospitales, y siguen siendo suplentes o les siguen pagando a través de guardias pasivas”, remarcó.“Los médicos cada vez están más disconformes, porque, cerró el titular de FEMER.