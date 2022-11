Para UPCN, “no hay necesidad de crear un colegio profesional

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, cuestionó el proyecto de creación del Colegio de Enfermería que ingresó a la Cámara de Senadores por entender que "las leyes vigentes jerarquizan y dan prestigio a los enfermeros y las enfermeras, así como a las funciones que cumplen".



En sus declaraciones donde puso en duda las verdaderas intenciones de la iniciativa e instó a los enfermeros a estar atentos con este tema, aclaró que el gremio no fue consultado y no tiene ninguna participación en ese proyecto. "Algunos parece que se olvidan que son las organizaciones gremiales las que están más comprometidas con la problemática" manifestó antes de aludir a "una clara situación en la que se ignora a las organizaciones gremiales".



Alertó sobre "un fin económico, recaudatorio". En ese sentido, sostuvo: "Lo primero que hay que saber es si los enfermeros están de acuerdo. Hay que ver -insistió- si los enfermeros que obtienen y mantienen su matrícula en forma gratuita, otorgada por el Ministerio de Salud que es el órgano de control, van a aceptar que una institución nueva le saque el 2% de su salario, compulsivamente, no importa si quieren o no, para sostenerse".



El Ministerio de Salud otorga y regula las matrículas profesionales en forma gratuita, no hay irregularidades, ejerce un principio rector sobre el ejercicio profesional, explicó. "De acuerdo al proyecto ingresado a todos los enfermeros les van a exigir que tengan matrícula extendida por el Colegio y sin esa matrícula no podrán trabajar", advirtió.



La dirigente de UPCN consideró que "hay una confusión con relación a las funciones que tiene un colegio y los sindicatos. Nosotros –precisó- representamos en todas las cuestiones laborales que tienen los trabajadores. En el proyecto, hay un artículo en el que el Colegio quiere funcionar como un gremio. Un colegio de Enfermería no se va a sentar nunca a una paritaria, porque la ley no lo contempla de esa manera", destacó.



Insistió en que "los trabajadores estén atentos, que lean el proyecto, que se interioricen y analicen las intenciones que encierra".



En otro aspecto, afirmó que "la profesión se jerarquiza desde otro lugar. En toda la planta del Estado, el 25% son enfermeros con título de grado de la Licenciatura; además la legislación vigente los jerarquiza así como el trato como profesionales qué es lo que son y no, a través de una institución que tiene un interés sectorial, económico, que de alguna manera quiere manejar una gran caja a costa de los enfermeros", señaló.



En detalle, Domínguez informó que "lo disciplinar y lo laboral está contenido en dos normas: ley 24004 y 10.930. Sobre esta última existe una comisión asesora para la reglamentación que se viene reuniendo regularmente. Incluso esta norma amplía las posibilidades a Enfermería para ocupar cargos directivos y de gestión en las instituciones de Salud pública", puntualizó.



Agregó que "Enfermería tiene su autonomía profesional a través de las leyes 24004 y 8899", por lo tanto "no hay necesidad de crear un colegio para jerarquizar o dar prestigio a esta tarea. Los gremios siempre nos hemos ocupado de eso", finalizó.