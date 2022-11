Presupuesto 2023: el Senado debatirá el proyecto y buscará convertirlo en ley

El proyecto tiene media sanción en Diputados, donde consiguió 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, mientras que desde la oposición no descartan pedir modificaciones.



El proyecto original sufrió varios cambios en su paso por la Cámara baja.



Juntos por el Cambio frenó el intento para obligar a todos los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a pagar el Impuesto a las Ganancias.



Tampoco pudo avanzar con el artículo que habilitaba al Poder Ejecutivo a establecer readecuaciones en las alícuotas de los derechos de exportación del campo.



La UCR y Evolución Radical acompañaron en general y plantearon observaciones en la votación en particular.



La Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los diputados liberales ya habían adelantado su voto en contra, en tanto, el PRO se abstuvo mayoritariamente en la votación en general.



En diálogo con NA, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, remarcó que las condiciones están dadas para que este miércoles el Presupuesto se apruebe.



"La media sanción en diputados fue por amplia mayoría, puedo inducir que habrá una analogía -un número más o un número menos- y en ese sentido, estará aprobado", afirmó Guerra.



Con respecto a posibles modificaciones, el senador señaló que en las reuniones de Comisión generaron un ámbito de trabajo conjunto para que cuando llegara al Senado no tuviera modificaciones.



Sin embargo, fuentes de la oposición deslizaron que si bien los votos serán similares, podrían pedirse modificaciones, aunque no profundizaron en los detalles.



Respecto a la duración de la sesión, que comenzará a las 14:00, el senador argumentó que tendrá "cierta extensión porque se trata de una norma en la que los legisladores dan su punto de vista".



Por lo que se ve prevé que la votación final se produzca por la noche.



Desde el Instituto Patria, le confirmaron a Noticias Argentinas que la vicepresidenta Cristina Kirchner no podrá presidir la sesión, lo que habría sido su regreso al recinto tras el intento de atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre.



Por el viaje del presidente Alberto Fernández al G20, la titular de la Cámara alta asumió al frente del Poder Ejecutivo Nacional.



La ex mandataria encabezará el jueves el acto por el Día de la Militancia en la ciudad de La Plata.



Otro de los ausentes será el ministro de Economía, Sergio Massa, que acompaña al mandatario en la cumbre internacional.



El titular del Palacio de Hacienda estuvo en la votación final en Diputados y asistió a la primera jornada de debate en comisión del Senado, junto a su equipo encabezado por su viceministro, Gabriel Rubinstein.



En líneas generales, el proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.



Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1% y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.



NA