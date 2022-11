Vizzotti: "Argentina es pionera" en salud sexual y reproductiva

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo este martes que "la Argentina es pionera en la región y en el mundo con normas de avanzada", al encabezar el encuentro federal que se realizó en el Palacio San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 20 años de la sanción de Ley 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR).



"Esta ley fue el inicio de un proceso que desencadenó, a partir de la lucha de las mujeres, los feminismos y disidencias, distintas normativas que fueron ampliando derechos", destacó la ministra en diálogo con Télam sobre la norma sancionada el 31 de octubre de 2002, que reconoció la salud sexual y reproductiva como un derecho y obligó al Estado a desarrollar políticas públicas para garantizarlo.



"Esta ley generó la responsabilidad del Estado de elaborar medidas de calidad como el acceso a anticonceptivos y a información sobre la prevención del embarazo no intencional", explicó Vizzotti en el cierre del "Encuentro Federal. 20 años de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva" que comenzó este lunes.



La funcionaria destacó que la ley "se combinó luego con la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de cupo trans hasta llegar a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ubican a la Argentina como pionera en la región y en el mundo con normas de avanzada".



Con la promulgación de esta ley, se reconoció el derecho de las personas de elegir el método anticonceptivo que quieran utilizar y fueron incluidos en el Plan Médico Obligatorio, de esta manera, las personas pueden obtener de manera gratuita preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia, anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) e implante subdérmico.



"Fue un gran logro esta ley, permitió al Estado Nacional comprar métodos anticonceptivos y distribuirlos de manera gratuita. Hoy estamos llegando a más de 5.000 centros de salud, con una canasta de 12 métodos anticonceptivos", dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.



Isla valoró que hubo un cambio cultural con la sanción de esta ley, que vino a cambiar la mirada social sobre los derechos sexuales y reproductivos.



"Cuando se sancionó la ley en 2002 estábamos todavía bajo el paradigma del mandato de maternidad como único destino de las mujeres. La lucha del feminismo fue muy importante para que el programa se integre a los otros programas sanitarios", destacó y aseguró que "hay acuerdo intersectorial e interpartidario de sostener esta agenda derechos sexuales en todo el país".



Érica Laporte, titular de la Unidad de Gabinete de Asesorxs del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), resaltó que "para nosotros que venimos militando el aborto esta ley fue un faro, nos permitió seguir avanzando en muchos más derechos".



"Tenemos que seguir garantizando que los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, es un compromiso que tenemos", aseguró.



En la conmemoración del aniversario de la ley, donde participaron delegaciones de todo el país, se mostró un video en el cual se fueron enumerando los hitos que hubo en la historia reciente sobre la ampliación de derechos sexuales en Argentina, se entregaron diplomas a ex directoras del programa de Salud Sexual y, por último, la poeta Martina Cruz leyó unos textos alusivos.



"La lucha por los derechos sexuales y reproductivos es una historia colectiva, amorosa, de defensa de derechos y de construcción de autonomía para las mujeres en algo que el patriarcado históricamente se ha ensañado en tenerlo como el lugar de resistencia, la frontera más apreciada para no reconocernos derechos a las mujeres y diversidades", aseguró Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.



Díaz llamó a los presentes a defender la ley Salud Sexual y Reproductiva ya que "ninguno de los fenómenos sociales son irreversibles".



En el acto también se hizo una mención especial a las redes y organizaciones que fueron militando la causa y que pusieron el cuerpo para el cumplimiento efectivo de los derechos otorgados por la normativa.



"Las redes trajimos más salud a la población. La vida estuvo puesta en primer lugar siempre, por eso hacemos lo que hacemos", afirmó Ruth Zurbriggen, integrante Socorristas en Red.



A 20 años de la sanción de la ley, Isla sostuvo que los desafíos a futuro es ampliar los métodos anticonceptivos y avanzar en la producción pública de medicamentos para la interrupción del embarazo.



"El próximos desafío es incorporar los implantes de dos varillas, ya tenemos el de una varilla, que dura 5 años. Tenemos que seguir con la guía anticoncepción post evento obstétrico, que contempla que cada persona con capacidad de gestar que culmine su embarazo, parto o que haya accedido a una interrupción del embarazo, salga con su método anticonceptivo", aseveró.



"Otro desafío es lograr la producción pública de mifepristona, que es una medicación altamente efectiva según la OMS para el acceso a la interrupción del embarazo", explicó Isla sobre el medicamento que tiene un 97% de efectividad combinado con el misoprostol, el fármaco utilizado en la atención del aborto que hoy en día ya producen las provincias de Río Negro, Santa Fe y San Luis.



"El desafío es que estas leyes lleguen a cada rincón del país, que estas palabras escritas en un papel se transformen en realidad. Los derechos se conquistan y hay que defenderlos todos los días", concluyó Vizzotti.