Burgos: "Trabajamos para recuperar la política al servicio de gente"

Nadia Burgos, referente del MST, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y dijo que “siempre defendimos la boleta única papel porque es más democrática que la lista sábana. Garantiza mucho más el voto popular. Lo que no va más es que en cada elección se discutan qué reglas electorales van”.



“Siempre estuvimos en contra de las PASO. Fue proscriptivo. Nos parece que no es democrático. En su momento cuando se impulsó fue con la idea de instaurar un bipartidismo y hoy están otra vez discutiendo cómo resolver el problema de sus internas”, dijo.



“Hay una discusión y es que si realmente ahora tenemos que discutir las elecciones o lo que está pasando en el país. Hicimos un acto con la presencia de Cele Fierro, que es nuestra precandidata nacional. Hubo más de 150 personas”, indicó.



Comentó que “si bien se habló de candidaturas, se mencionó que hay que seguir fortaleciendo a la Izquierda en un contexto en donde sobra la derecha y donde quienes gobiernan están más preocupados por sostener sus cargos que en dar respuestas estructurales a los problemas que han generado en el país”.



“Nosotros somos un partido revolucionario. En un contexto de polarización social y política como hay a nivel internacional, los cambios reales y estructurales frente a este sistema capitalista, se hacen con organización y es más profunda”, dijo.



Sofia Sforza, por su parte, remarcó que “en la provincia la Izquierda ha protagonizado las luchas, ha acompañado las discusiones y viene enfrentando el ajuste y la crisis que se ha profundizado. Sobra derecha y hace falta más izquierda. Eso venimos a plantear. Trabajamos para recuperar la política al servicio de las mayorías sociales a las cuales pertenecemos”.



“¿Quién está discutiendo la reforma electoral? La gente no, ni cómo se va a votar. Son preocupaciones de los partidos. La gente está preocupada de cómo va a llegar a fin de mes, de cómo va a pagar los tarifazos que se vienen profundizando, las obras sociales, las jubilaciones”, comentó. Elonce.com