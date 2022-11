Cañete: “Iosper viene acompañando la demanda de los prestadores”

el presidente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete.

“Dentro del esquema nacional, del esquema de la inflación creo que hemos trabajado con mucha razonabilidad, mucho criterio, acompañado por el directorio en pleno. Nos ha permitido en todo este tiempo mantener una previsibilidad dentro del esquema financiero de la obra social. Eso se ha trasladado en mejoras de compromiso con cada uno de los prestadores, a tal punto que hemos establecido un criterio, que ha sido importante, como es el del ‘pronto pago’ que es estar pagando o achicar los plazos de pagos, compromiso asumido con cada uno de los prestadores. Hoy, a 14 de noviembre, prácticamente hemos cancelado todo lo que es sanatorio, Federación Médica, las otras prestaciones de distintas especialidades. Esto es lo que le garantiza al prestador tener la seguridad que va brindar el servicio y que por contraprestación a ello, va a tener el pago en tiempo y forma”, comenzó relatando al programaDe la misma manera subrayó que “Este año también vamos a cerrar con un presupuesto equilibrado”.Puso relevancia en queEn el transcurso del año, con el último aumento que definimos a partir del 1º de diciembre del 25 %, estamos superando ampliamente el 95% de aumento. Ese aumento va a los prestadores. Este 95 % refleja el esfuerzo que ha hecho la obra social, para esto necesitamos tener totalmente controlado nuestros recursos, con mucha auditoría que vamos especializando lo que nos da la garantía de poder brindar el servicio que necesita el afiliado”.Este lunes se recuerda el. Cumplimos con lo que dice la norma”.El presidente del Iosper, mencionó que, a partir de noviembre. Equiparamos no solamente el aumento, sino que fundamentalmente los valores”.“Como no tenemos atraso en los pagos, los amparos que teníamos por la solicitud de la equiparación de lo que pagaba Iosper, con lo que decía Nación”, agregó.Aseveró que “. Es una ironía que algunos afiliados dicen que estamos muy mal, y por otro lado hay gente de afuera que quiere ser parte de Iosper”., donde establece un valor arancelario y le exige a sus representados que no perciban menor a lo que ellos establecen; y les dicen que el que percibe, será sancionado”, dijo en relación al tema odontología.En este sentido, dijo que “Hemos enviado un pedido de informes a la Fiscalía de Estado, desde esta área estableció en un dictamen que es cierto que tiene facultades, pero que son limitadas, y que para establecer un valor arancelario lo pueden hacer en tanto y en cuanto van a referéndum del decreto del gobernador, ese decreto del gobernador no existe. Por lo tanto,l; a nuestro juicio no es nada despreciable eso que se ofrece”, expresó.en este sentido y probablemente la semana que viene haya algún tipo de avance. En segundo nivel se está trabajando sin ningún problema”, manifestó.En otro orden de temas, Cañete aseguró quetenemos terreno para construir en Larroque, María Grande, en Colonia Avellaneda, Maciá, en Hermandarias estamos terminando ahora. Iosper tiene 92 delegaciones, y gran parte de ellas son alquileres que estamos pagando todos los meses”.“El miércoles inauguramos en Pueblo Brugo una delegación. Estamos tratando de llegar donde hay una repartición pública que tiene trabajadores del Estado, para estar presentes”, subrayó.“Hemos cancelado las 2300 internaciones que tuvimos el mes pasado. Cancelamos también el convenio que tenemos con sanatorio de Concordia. Tenemos 2300 internaciones pro mes, seguimos manteniendo ese equilibrio tenemos 90 mil afiliados que utilizan medicamentos ambulatorios, y tenemos casi 89 mil ordenes de consulta mensuales; eso demuestra que la obras social está funcionando”, dijo además.correspondientes al mes de octubre, estamos al día”, aseveró.Ante la consulta dijo que “Iosper se hace cargo porque Educación no lo hace. Cuando recurrimos sobre algunos planteos de solicitudes, la justicia nos castigó muy mal y ahí fue cuando tomamos la decisión de seguir abonando nosotros esa prestación, porque si no era un exabrupto lo que nos salía de honorarios profesionales, algo que nosotros entendemos que no nos corresponde. La ley 9891 dice bien claro que es una cuestión de educación y no de salud. Hemos hablado con el ministro y le enviamos al ministerio de Economía tratando de encontrar un recupero de esa inversión que hacemos”.