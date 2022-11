Vietnam habilitará importación de cítricos y carne porcina de la Región Centro

Una delegación del país asiático viajará a las provincias para cerrar el modelo sanitario de los productos e iniciar la comercialización.“Planteamos ante el ministro de Agricultura la necesidad de lograr la apertura de dos mercados en materia de exportaciones que veníamos reclamando y trabajando junto al gobierno nacional”, expresó el gobernador de Entre Ríos, y contó que se trata del ingreso de “cítricos dulces, naranjas y mandarinas que habían quedado relegados, y también en carne porcina. Algo que nos habían demandado los productores de las tres provincias y particularmente de Entre Ríos”.“La respuesta fue concreta y positiva. Están muy avanzados los dos tratados y el compromiso para el año próximo de ingresar al mercado de Vietnam con estos productos”, subrayó Bordet luego del encuentro con el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Nguyen Hoang Hiep; y el viceministro de Industria y Comercio - D. Do Thang Hai.“Poder gestionar en mercados internacionales la comercialización de nuevos productos es una oportunidad para seguir creciendo y generando empleo”, afirmó.Además del gobernador de Entre Ríos, participaron el embajador argentino en Vietnam, Luis Beltramino, el presidente el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los ministros de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay; de Industria y Comercio de Córdoba, Eduardo Acastello; de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; y la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria del Pino.El mandatario entrerriano puso de relieve “el rol de la Región Centro que nos posibilita dialogar en otros términos con cámaras empresariales y actores de relevancia internacional. Llevamos a cabo una política concertada con las provincias hermanas de Santa Fe y Córdoba con quienes compartimos muchos encadenamientos productivos”.En esa línea remarcó que “Vietnam representa para la provincia de Entre Ríos el segundo destino de las exportaciones en Asia”. Y agregó: “Es muy importante poder acrecentar nuestro comercio bilateral con una nación con la cual ya tenemos acuerdos celebrados y los estamos ampliando”.También el mandatario entrerriano hizo referencia a la industria farmacéutica que desarrolla la Región Centro y las expectativas de acuerdos comerciales que las autoridades plantearon a la comitiva que participó de los encuentros de trabajo.Bordet recordó que “Entre Ríos tiene laboratorios que exportan a más de 60 países en el mundo y falta la habilitación para entrar a Vietnam”, por lo que “le planteé la posibilidad de ingresar con medicamentos”.Por otra parte, reveló que “hablamos de recibir una misión inversa el próximo año en Entre Ríos, porque se cumplen 50 años de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Argentina”.“Es una muy buena oportunidad para que vengan a conocer cómo se producen los alimentos que estamos exportando, no sólo el volumen sino también la calidad que nuestros productores ponen al servicio para la oferta exportable y, por supuesto, para vincular el valor agregado en el sector agroindustrial de la provincia de Entre Ríos”, concluyó Bordet.Por su parte, el embajador Beltramino se mostró “muy contento con el resultado” de las reuniones, y destacó los avances en la “intención de avanzar con la apertura de mercado de productos que vienen negociándose hace años. Me refiero a cítricos dulces y el sector de carnes porcinas”, precisó.El titular de la embajada argentina en Vietnam remarcó que el objetivo es “la promoción comercial y, particularmente, estamos acompañado a esta negociación de apertura de mercados”.“Nosotros acompañamos y realizamos gestiones políticas para poder destrabar o facilitar las negociaciones entre los expertos técnicos, en este caso, el Senasa y su contraparte que es el Departamento de Salud Animal y de Protección de Plantas del Ministerio de Agricultura de Vietnam”, detalló.También explicó que asisten a la misión “para poder obtener e identificar a aquellos empresarios vietnamitas que están interesados en las oportunidades comerciales, productos y bienes que traen las empresas argentinas a Vietnam. Eso es lo que estamos haciendo en este momento”, concluyó.