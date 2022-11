Más de 500 trabajadores accederían a suplencias extraordinarias en Salud

Si bien aún no hay fecha confirmada para la próxima reunión de la paritaria de Salud, ATE ya recibió el borrador con la cantidad de trabajadores que accederían a suplencias extraordinarias, confirmó a la prosecretaria Administrativa del gremio en Entre Ríos, Mariana Luján. “Si bien no es lo que nosotros pedíamos, esto es un gran avance”, valoró la dirigente.



“Aún esperamos fecha para la reunión paritaria, pero ya nos pasaron el borrador con la cantidad de compañeros que accederían a suplencias extraordinarias, que serían más de 500”, informó Luján. “Esa sería el acta que firmaríamos y se daría por finalizada la paritaria”, agregó.



En este marco, la dirigente señaló que “si bien no es lo que nosotros pedíamos, es un gran avance”. “Una suplencia extraordinaria es determinante para que los compañeros no sigan con la incertidumbre de estar viendo a quién suplen”, explicó a APF.



Asimismo, valoró que esta situación “ordena la planta porque les daría una estabilidad a los trabajadores, a través del decreto 3814, que estipula que cada seis meses se le renovaría la suplencia”.



“Esto repercute en toda la provincia y también contiene a los trabajadores ante una futura situación que se pueda llegar a dar el año que viene”, cerró.