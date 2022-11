Pablo Moyano se mostró confiado en que Massa anunciará "un bono o suma fija"

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano se mostró confiado en que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará "un bono o suma fija" para los trabajadores formales una vez que haya logrado la aprobación del Presupuesto en el Congreso.



"Nadie puede negar el crecimiento económico, pero si no se le pone un freno a la inflación, va a ser más complicado que el laburante tenga un salario digno para llegar a fin de mes", sostuvo el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros.



En declaraciones radiales, el referente gremial consideró que "es momento de dar una suma fija, pero hay compañeros que dicen que no".



"Son distintas visiones, pero no quiere decir que vamos a romper la CGT", aclaró el hijo del ex secretario general de la central obrera Hugo Moyano.



En ese sentido, el sindicalista remarcó que el titular del Palacio de Hacienda "está esperando que se apruebe el Presupuesto esta semana y va a haber algún anuncio de suma fija o bono".



Por otra parte, Pablo Moyano lamentó la interna en el Frente de Todos: "Nosotros mismos hicimos resurgir a personajes que estaban desterrados de la política, como los López Murphy, los Espert, las Patricia Bullrich".



"Estas diferencias que existen en el Frente de Todos posibilitaron que estos personajes que tanto daño le han hecho al país tengan la mínima chance de volver a ser Gobierno", reconoció.



Y continuó: "Es un debate que también nos hacemos dentro de la dirigencia sindical. ¿Cómo podemos ser tan tontos de que, cuando más o menos se está encaminando la economía del país, con estas diferencias que se hacen públicas surgen todos estos temas?".



Al referirse a las elecciones de 2023, manifestó que "hablar de candidatos un año antes de las elecciones es faltarle el respeto a millones de argentinos que la están pasando mal".



"Vamos a tratar de mantener la unidad de nuestro espacio y se definirá en las PASO, en una interna, o en una lista de unidad. No se va a fragmentar el Frente de Todos. Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa van a hacer todo lo posible para mantener la unidad", afirmó.



Asimismo, cuestionó la "provocación permanente de la derecha a los laburantes" y anticipó que si Juntos por el Cambio es Gobierno y avanza en medidas que perjudiquen a los trabajadores, "por supuesto que va a haber una reacción".



Al respecto, el cosecretario general de la CGT se metió en la interna de la oposición y criticó a los dirigentes más duros: "Con ese sector de la oposición no se puede dialogar nada. El radicalismo es más centrado. Con los otros chantas llamados libertarios, ¿qué se puede hablar?".



"Tenemos que seguir militando, hablando con los trabajadores, para no dar la mínima posibilidad de que la derecha vuelva", remarcó.