Difunden formas de financiamiento para el desarrollo de las pymes entrerrianas

Un Estado del Siglo XXI

Los primeros resultados

Acompañamiento a las empresas



Más de 70 representantes de la producción, la industria y el sector de servicios de la costa del río Uruguay participaron de la jornada de difusión de herramientas del mercado de capitales para la inversión y el desarrollo de las pymes entrerrianas.La actividad se llevó a cabo en el Centro Comercial de Concepción del Uruguay y estuvo encabezada por el presidente del Fogaer, y secretario de Hacienda de la provincia, Gustavo Labriola, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, y el secretario de Hacienda de la municipalidad, Oscar Colombo. La convocatoria estuvo a cargo de la Secretaría de Comercio e Industria de la provincia.“Fue una jornada altamente productiva en la que contamos con la participación de numerosas pymes de la provincia”, resaltó Labriola al término de la charla. “Es una tarea de docencia, de difusión, de acercamiento de las pymes al mercado de capitales para que puedan conocer y empezar a utilizar nuevas herramientas que le permitan financiar sus proyectos productivos y de infraestructura”, añadió.El presidente del Fogaer destacó la labor de la CNV dando a conocer estas herramientas de financiamiento y las articulaciones posibles con las garantías que emite el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer). En ese sentido remarcó que “el mercado de capitales tiene mucha importancia dentro de la economía porque acerca a quienes tienen fondos disponibles con quienes demandan esos fondos. Es decir, a los inversores con los empresarios. Le da sustentabilidad a una economía que necesita desarrollarse, generar trabajo y federalizar la inversión y la producción”.Además, Labriola valoró la presencia “no solo de pymes de Concepción del Uruguay, sino también de San José, Colón, Basavilbaso y Gualeguaychú”. “Se han mostrado muy interesados, participaron, hicieron preguntas y establecimos contacto para seguir trabajando en conjunto y generar más oportunidades de crecimiento para sus proyectos y la provincia”, remarcó.“También es muy valioso poder dar a conocer las posibilidades que ofrece el Fogaer a quienes buscan producir y generar empleo en Entre Ríos. Es un auxilio y también un soporte que ofrece el Estado provincial a la inserción y el crecimiento de las Pymes en el sistema productivo, ya que el aval les permite a las empresas que tienen algún grado de informalidad, poder ingresar a la formalidad. Estas mismas empresas, como las que ya están en el sistema, pueden acceder a una tasa más económica y a la posibilidad de tomar crédito a más largo plazo”, resaltó Labriola.Por su parte, el presidente de la CNV, Sebastián Negri, valoró la participación de empresas de la provincia y sostuvo que la jornada representa "un camino que se inicia, que puede eventualmente tener consultas”.“Puede haber una dinámica de trabajo que termine en mayores niveles de financiamiento, de generación de empleo y de actividad económica para Entre Ríos, de la mano de la provincia, el municipio y el Fogaer”, puntualizó Negri.El titular de la CNV explicó que el mercado de capitales “es una herramienta complementaria del sistema bancario”. Destacó que “la empresa que obtiene financiamiento en el mercado de capitales en general consigue un mejor rating en el sistema bancario tradicional”, y subrayó que es una opción “muy dinámica para hacer herramientas de financiamiento a medida”. Respecto a esto último puso como ejemplo la posibilidad de que “el primer año no se pague capital de devolución. O sea que es muy positivo para las Pymes, porque puede armar un sistema de financiamiento a medida y con tasas de interés que en general suelen ser más bajas que la de los bancos”.Por otra parte se refirió a la creación de Fondos de Garantías en las provincias, entre ellas el de Entre Ríos, el Fogaer, y sostuvo que es “una herramienta estatal muy ágil y dinámica, que muestra un Estado más del siglo XXI comprometido con el financiamiento”, ya que “que con el mismo dinero que a lo mejor la provincia antes ponía en crédito directo a la Pymes, ahora puede dar garantía por cuatro veces más”.“Es mucho más eficaz, llega al territorio y logra captar los ahorros provinciales para que se inviertan en la provincia, es decir, que el ahorro quede en la provincia”, valoró el titular de la CNV.En tanto, el secretario de Industria y Comercio de la provincia, Fernando Caviglia, puso de relieve el trabajo conjunto con la Secretaria de Hacienda en las convocatorias para promover el financiamiento de las pymes entrerrianas.“Es la segunda convocatoria de la CNV (la primera se realizó en Paraná), y ya hemos hecho cinco reuniones con el Fogaer, transmitiendo y capacitando a los pequeños y medianos empresarios para que puedan acceder a esta importante herramienta, que no es muy conocida”, recordó Caviglia.El titular de Industria y Comercio sostuvo que “estamos viendo los primeros resultados”, y puso como ejemplo que “saldrá una Obligación Negociable (ON) de aquí, Concepción del Uruguay, de una pyme que se está transformando en una empresa grande”. En esa línea valoró que podamos trabajar en conjunto las Secretarías de Industria y Comercio, de Hacienda y de Emprendedurismo”.También hizo referencia a “los créditos que están saliendo con tasa subsidiada”, que impulsa la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de José Ignacio de Mendiguren. “Son accesibles pese al momento inflacionario que se vive, y trabajaremos en forma conjunta”, puntualizó.Por último, el secretario de Hacienda y Producción de la municipalidad de Concepción del Uruguay, Oscar Colombo, precisó que la instancia, "es muy importante porque dentro de los objetivos del programa municipal, que nos ha impuesto nuestro intendente Martín Oliva, es la asistencia a las empresas y el acompañamiento"."Nosotros tenemos muy claro que no podemos enseñarles las empresas a producir, fabricar o a vender las cosas que hacen, pero sí podemos cumplir un rol muy importante en acompañarlos y conseguir todas las herramientas que le puedan servir a ellos para ser mejores empresarios”, aseguró el funcionario y detalló: “cómo son los mecanismos de financiamiento que nos ofrecen la CNV y el Fogaer, que también es una herramienta importantísima para poder obtener crédito”.“Nuestro rol es estar al lado de las empresas, a disposición para ver si le podemos hacer útil y acompañarlos en cualquier gestión. Que ellos entiendan que nosotros podemos servirles y lograr un objetivo para su crecimiento”, añadió Colombo.La jornada de trabajo incluyó, por la mañana, una instancia de capacitación llevada a cabo por el titular del Fogaer, Gustavo Labriola, el gerente General Lisandro Luna de Luca, y el equipo técnico de ese organismo ante más de 25 empresas pymes de Concepción del Uruguay y la región.Durante la tarde, la charla de las autoridades se completó con la participación del subgerente de PyME de la CNV, Matías Piñeyro, y la titular de Gobierno Corporativo y Finanzas Sostenibles, Florencia Puch, que disertaron sobre los productos de financiamiento para las PyMEs a mediano y largo plazo (ON PyME y ON PyME Garantizada); los Productos de financiamiento para las PyMEs a corto plazo (Cheques de pago diferido y pagarés); y ¿Cómo acceden las PyMEs a estas alternativas de financiamiento que ofrece el mercado de capitales?Asimismo, las autoridades del Fogaer y de la CNV fueron recibidas en horas del mediodía por el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, con quienes analizaron la realidad productiva de la ciudad, la coyuntura y en la que el presidente municipal le realizó un reconocimiento al titular del organismo nacional, Sebastián Negri, que es oriundo de La Histórica.Participaron también de las capacitaciones el director General de Comercio Interior y Exterior, Jesús Pérez Mendoza, el director General de Industria, Cristian Kaehler, y el coordinador del Instituto de Zona Franca de Concepción del Uruguay, Jorge Alberto Gay.