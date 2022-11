En su tercer día en Francia, el Presidente se entrevista con alcaldesa de París

El presidente Alberto Fernández mantiene en la mañana de este sábado en París un encuentro con la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, en el tercer día de gira por ese país europeo.



En una de sus últimas actividades oficiales en Francia, a donde llegó el jueves pasado para participar del Foro de París por la Paz, invitado por su par Emmanuel Macron, Fernández también tiene previsto reunirse este sábado con residentes argentinos en París, en la sede de la embajada argentina en esta ciudad.



En tanto, el domingo partirá hacia la isla de Bali, en Indonesia, donde tomará parte desde el martes próximo de la cumbre de líderes del G20.



En ese marco, mantendrá también reuniones bilaterales con su par chino Xi Jinping y otra con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.



En su paso por París, Fernández mantuvo varios encuentros con Macron, expuso el viernes en el palacio Brongniart en el Panel "Universalismo desafiado por la Guerra en Ucrania" del Foro de París por la Paz, junto al presidente francés; y participó del denominado "Encuentro sobre Venezuela" también con Macron, y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en un reclamo de diálogo entre el Gobierno y la oposición en el país latinoamericano.



Al exponer en el Foro por la Paz, Fernández afirmó que, ante la guerra en Ucrania, "no podemos quedarnos quietos sin proponer una negociación para lograr la paz" y sostuvo que América Latina "debe formar parte" de esa conversación, y advirtió que "la invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo".



En esa línea, refirió que "lo hablamos muchas veces con el presidente de Francia" y amplió: "No estamos haciendo un planteo ideológico, esta no es la discusión entre occidente y oriente o entre Rusia y Estados Unidos o Rusia y la OTAN. Acá en el Norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre".



Luego, en el encuentro por Venezuela, el mandatario argentino consideró que "la solución" a la crisis venezolana "debe ser alcanzada" por los ciudadanos de ese país a través de "negociaciones integrales", en las que participen "todas las partes involucradas" y "sin presiones ni condicionamientos externos".



"La solución a la crisis venezolana debe ser alcanzada por los mismos venezolanos. Y la comunidad internacional tiene un deber: colaborar para facilitar el diálogo entre las partes", destacó el jefe de Estado argentino en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter tras la reunión.



La República Bolivariana de Venezuela acordó este sábado retornar al diálogo político, tras el apoyo de Fernández, Macron y Petro, en una reunión que los mandatarios mantuvieron con representantes del oficialismo y la oposición de la nación caribeña en París.



El encuentro se realizó durante unos 45 minutos en uno de los salones del Palacio Brongniart, conocido también como el Palacio de la Bolsa de París, sede el viernes y este sábado del 5° Foro de la Paz de París.



Télam.