"No podemos quedarnos quietos sin proponer una negociación por la paz"

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes en París que, ante la guerra en Ucrania, "no podemos quedarnos quietos sin proponer una negociación para lograr la paz" y sostuvo que América Latina "debe formar parte" de esa conversación



"Hay que darle valor a la palabra paz, sin sentirse ingenuo por eso, por exigirla. Es indecente que, después de la pandemia, haya gente que mate a otros por un tema de territorios. La Argentina no quiere estar ausente de ese debate. Hace mucho que trabajamos en esto con Emmanuel Macron para lograr una mesa de dialogo entre Rusia y Ucrania", dijo el mandatario argentino al exponer en el Foro de París por la Paz, junto a su homólogo francés.



En su discurso, Fernández sostuvo que la guerra en Ucrania está "generando un problema de seguridad alimentaria", una situación que debería "darnos vergüenza después de una pandemia como la que hemos vivido".



El mandatario argentino se preguntó "dónde está la ética de la política" y agregó: "Después de todo lo que vivimos, deberemos en el futuro hacer frente a una nube radiactiva que va a afectar a las poblaciones y a nuestros cultivos. Debemos ser claros y reclamar la paz".



Asimismo calificó como "indecente" que, "después de la pandemia", exista "gente que mate a otra por un tema de territorios".



El jefe de Estado participó del panel "Universalismo desafiado por la Guerra en Ucrania" en el 5° Foro de París por la Paz, que encabezó el presidente francés.



Al comienzo de su exposición, el mandatario argentino sostuvo que "la invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo" y consideró que "la guerra excede en mucho a Rusia y a Ucrania".



"No se trata de que estamos haciendo un planteo ideológico. Acá en el norte vuelan misiles y en el sur se desarrolla el hambre. Los costos de esa guerra la pagamos nosotros", insistió.



Previamente, Macron lo presentó con las siguientes palabras: "Tú eres el portavoz de tu país y del continente por ser el presidente de la Celac y, además, te encargas de temas como la seguridad nuclear, alimentaria, la estabilidad; y tienes una concepción muy fuerte sobre esos temas".



Fernández compartió el escenario con Macron, con el presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló; el primer ministro de Albania, Edi Rama; el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley; y el presidente de International Crisis Group de Nigeria, Comfort Ero.



A ellos se sumó el presidente del Instituto Fiker de Emiratos Árabes Unidos, Dubai Abulhoul; y el miembro distinguido del Instituto de Investigación de Asia de Singapur, Kishore Mahbubani.