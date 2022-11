Gainza y Carolina Barone, buscan potenciar el liderazgo político de las mujeres

Aportes de Carolina Barone

Estuvo en Paraná Carolina Barone, Directora General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central de su visita fue dictar un taller para potenciar el liderazgo de las mujeres que conforman el espacio político “Amor x Paraná”. Barone es experta en género y liderazgo femenino y sus conocimientos fueron muy valorados.“Desde nuestro espacio estamos convencidos de la necesidad de formar y sobre todo de potenciar el liderazgo de las mujeres, no sólo para cumplir con la ley de paridad de género, sino porque creemos que ellas tienen muchísimo que aportar a la política que estamos construyendo”, señaló Gainza y destacó que “tan seguros estamos de la capacidad que las mujeres tienen en este ámbito, que el 80% de los programas de apoyo escolar, comedores, oficios y voluntariado de ‘Amor x Paraná’ están sostenidos por mujeres; ellas son las que hacen posible la gran mayoría de las actividades que estamos llevando adelante con nuestro equipo; y queremos que esa potencia aumente y se multiplique. Me pone muy contento la presencia de Caro –una gran amiga- porque nos permite también a los hombres reflexionar y trabajar para que cada vez más mujeres tomen roles de liderazgo”.La jornada de capacitación que desarrolló Carolina Barone ofreció valiosas herramientas a las mujeres que trabajan codo a codo con Gainza para proyectar una ciudad más equitativa, y también permitió tomar conciencia y reflexionar acerca de la necesidad de achicar las brechas -sobre todo políticas- que existen entre hombres y mujeres en la sociedad.En medio de su charla, Barone arrojó datos a tener en cuenta, por ejemplo, que “sólo el 12% de los municipios del país está gobernado por mujeres”. Entonces hizo 2 fuertes afirmaciones: una, que “La igualdad de género requiere transformaciones en las 3 dimensiones de la autonomía de las mujeres: en la física, en la económica y en la de toma de decisiones”; otra, que “los problemas de desigualdad de género son problemas públicos”.“Preservar los espacios de las mujeres en política debería ser un compromiso de toda la sociedad, porque se tratarse de respetar un Derecho y de poder ejercer plenamente la ciudadanía”, agregó Gainza.Participaron del encuentro el Diputado Provincial, Esteban Vitor; la ex Diputada, María Alejandra Viola; la Presidente del PRO Paraná, Silvia Campos; los Concejales del bloque de Juntos por el Cambio de Paraná, Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Paulin y dirigentes mujeres como Ayelén Rodriguez Vagaría, Rosana Toso, Silvina Fadel (ex Concejal), Rocío Rezzet, entre otras.