Jubilaciones de hasta $2.035.000 en Entre Ríos: “Las cobran una cantidad ínfima”

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, confirmó aque este añoprácticamente el doble del año pasado. Brindó presiones sobre los montos y se mostró en favor de revisar el sistema previsional para que sea “saludable”.“Acompañamos los aumentos que dan los distintos organismos que pertenecen al sistema previsional entrerriano y, al haber una inflación importante, que rondará el 90%,”, explicó a Elonce el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione.Entre las otras razones para el incremento del déficit de la Caja, mencionó que. “En lo que va del año, tuvimos un crecimiento vegetativo importante, entre altas y bajas”, indicó., de acuerdo a los padrones y la información que recabamos a través de la oficina de Contabilidad Central; y en cuanto a”, especificó el funcionario al comparar: “Es 1.4 a 1, lo cual hace muy difícil que el sistema sea equilibrado.e incluso es un rubro que está dentro del Presupuesto”, fundamentó Scarione.En ese sentido, el contador se mostró a favor de. Pero aclaró que, “por Constitución, la Caja pertenece a la provincia, más allá de que algunos digan que puede pasar a.. Pero no, la Caja no puede pasar a ningún lado porque la Constitución la protege”.“La Caja pertenece a todos los entrerrianos, no solo a las 175.000 involucrados, como activos o jubilados; el déficit no sale solo del bolsillo de los funcionarios, sino también del impuesto del quiosquero de la esquina”, sentenció funcionario provincial.Consultado a Scarione sobre los montos de las jubilaciones provinciales, éste detalló:, que no es un promedio bajo comparado con las jubilaciones de distintas Cajas municipales o la Anses. Y en cuanto ay los que son jubilados regulares,”.Respecto a las edades, el contador recordó que “el régimen común es de 62/30 para varones y 57/30 para mujeres; además de los regímenes especiales, como los de docentes, enfermería y policías cuyas edades rondan entre los 45 y 55 años”. “La Policía tiene un promedio de entre 49 y 50 años”, acotó al respecto.En esa línea, el responsable de la Caja remarcó queporque hablamos de seres humanos;. “En los seres humanos no se gasta, se invierte”, sentenció.Para Scarione,, porquey presupuestar para el año próximo 62.035 millones de pesos es una cifra interesante y“Con consenso se puede llegar a hacer una ley previsional saludable”, esperanzó el contador y reiteró que “no es un problema de los 175.000 involucrados con la Caja, sino de los más de un millón de entrerrianos” porque, de acuerdo a lo que fundamentó, “lo que no se logra cubrir con aportes genuinos, lo pone el resto de la provincia”.pero es necesario sentarse a charlar para buscarle la vuelta, y esperamos que se encuentre”, cerró.