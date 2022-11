Ley de Humedales: dos proyectos lograron dictamen para avanzar en el Congreso

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consiguió hoy dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Humedales en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, en tanto que el oficialismo, con el apoyo de otros bloques minoritarios, presentó un texto de minoría.



Tras más de dos horas de debate, la principal bancada opositora reunió 57 firmas, contra las 47 del oficialismo, por lo que el texto impulsado originalmente por los radicales Ximena García y Jorge Vara, y por el cívico Maximiliano Ferraro, será el primero en ser puesto a consideración cuando el tema llegue al recinto.



Con más énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva, el dictamen de mayoría sumó el apoyo de los diputados del bloque Córdoba Federal; en tanto que en el de minoría, además del Frente de Todos, confluyeron el socialismo santafesino e identidad Bonaerense.



La diferencia a favor del texto de JxC estuvo marcada por la posición de una decena de diputados del FdT referenciados en provincias con actividad minera, que decidieron no firmar ningún dictamen, como el riojano Sergio Casas, la catamarqueña, Silvana Ginocchio; la salteña Pamela Caletti; el santiagueño Daniel Brué; la sanjuanina Ana Aubone, la formoseña María Parola y la mendocina Liliana Paponet, entre otros.



Además, en el dictamen en mayoría se contemplaron las firmas en disidencia del entrerriano Pedro Galimberti; del jujeño Jorge Rizzotti y del propio Vara; en tanto que el de minoría registró la disidencia parcial de Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) y Enrique Estévez (socialismo); y las disidencias totales de los chaqueños Juan Pedrini y María Chomiak y del correntino Jorge Romero.



Finalizado el tratamiento en comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara, que lo puede considerar hasta el próximo 30 de diciembre, día en que finaliza la prorroga establecida para el período de sesiones ordinarias.



En el inicio de la reunión, la oficialista Florencio Lampreabe, cuestionó a los sectores que se expresan en contra del proyecto.



"Solamente vienen a oponerse porque pueden”, remarcó, y agregó que si no avanza la iniciativa “vamos a caer en el dogma del desarrollo económico y de las inversiones que nunca derraman”.



“Los representantes del pueblo no nos vamos a tragar como si nada los intereses de una cámara patronal; porque en nombre de la producción necesitamos una ley de humedales”, añadió.



Por su parte, el diputado Ferraro, expuso sobre los puntos principales del texto que firmará Juntos por el Cambio.



“Nosotros vamos a presentar un dictamen alternativo para buscar un equilibrio lógico, razonable, a través de un abordaje responsable de la diversidad de la situación que existe en torno a los humedales a lo largo y lo ancho del país”, expresó el legislador.



En ese sentido, consideró: "Tener una ley es brindar previsibilidad a todos los sectores involucrados, para poder desarrollarnos de forma sostenible y valorando los beneficios que los humedales nos aportan. Una ley es seguridad jurídica a la hora de promover proyectos e inversiones, al brindar certezas sobre cómo se pueden desarrollar cada una de las actividades, y disipando así el fantasma de la judicialización y la conflictividad".



Para el radical Ricardor Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura, "estos plenarios deben servir de experiencia para poder escucharnos y tratar de conciliar. Este es un proyecto consensuado y tiene tres patas: la social, la económica y la ambiental y debe haber un equilibrio para que pueda funcionar”.



Enrique Estévez, del bloque socialista-Interbloque Federal, señaló a su turno: "No creo que tengamos que seguir insistiendo en la idea de la defensa de lo productivo como algo contradictorio con el cuidado del ambiente. Tenemos que repensarlo porque no va a haber dinero que alcance para mitigar las consecuencias”.



Desde la izquierda, Romina del Plá, se quejó por el accionar de las dos bancadas mayoritarias: “Aquí se están tratando y firmando dictámenes de los que desconocemos el carácter general de su alcance, como lo desconocen los principales afectados y afectadas”.



Por identidad bonaerense, Graciela Camaño advirtió que "la aceleración del deterioro ambiental nos lleva a que tengamos que discutir estas cosas y que sean las más importantes, porque son las que van a hablar de la supervivencia del planeta tierra o por lo menos del humano”.



Sobre el final de la reunión, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, se mostró optimista sobre el avance del tratamiento: "Los dos dictámenes que estamos tratando van a marcar la vocación, no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria de que nosotros tengamos una Ley de Humedales en la Argentina”.



La decisión de avanzar con el debate del proyecto fue acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados (en 2020) pero perdió estado parlamentario.



La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.