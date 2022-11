Judiciales nacionales retifican paro y marcharán para exigir mejoras salariales

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, paralizará las tareas mañana durante 24 horas y se movilizará hacia Tribunales en demanda del inmediato pago del cuarto tramo de mejora salarial convenido con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para este año y de la integración gremial de la obra social.



Piumato explicó hoy en un documento y un video que los trabajadores del interior del país que se movilicen paralizarán las tareas durante 48 horas para poder regresar a sus lugares de origen, en tanto el resto del personal no cumplirá funciones durante 24 horas.



El también secretario de Derechos Humanos de la CGT sostuvo que los trabajadores judiciales paralizarán otra vez las tareas durante toda la jornada ante "la ausencia de respuestas para modificar las partidas presupuestarias y respetar el aumento salarial".



Piumato reclama "respuestas" a la exigencia de cambio de partidas presupuestarias para afrontar el inmediato pago de ese segmento de mejora, ya convenido con la Corte.



Además, el jefe sindical sostuvo que los trabajadores también pararán y se movilizarán para que el gremio ingrese de inmediato a la conducción de la obra social judicial.



"La Corte Suprema debe conformar un directorio para la obra social integrado por representantes del alto tribunal, del sindicato y de la Asociación de Magistrados. El gremio sabe lo que esa institución necesita, y es la garantía de la salud y la prevención", aseguró.



El paro de mañana comenzará a las 10 en todas las dependencias judiciales del país.



Además, Piumato sostuvo que "los salarios no pueden perder valor frente al galopante proceso inflacionario", y se pronunció por su defensa y por "el valor de la Justicia".



"Cada jornada de lucha se realiza en defensa de la independencia de la Justicia, sin lo cual no habrá derecho al salario ni a la salud. El de mañana será un día histórico para la dignidad, la mística, la convicción y la coherencia del gremio y sus trabajadores", afirmó.