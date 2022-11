El ministro de Economía anticipó que habrá nuevo régimen impositivo para Pymes

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó hoy que el Gobierno prevé presentar un nuevo régimen impositivo para las pequeñas y medianas empresas, durante su participación en la 28 Conferencia Industrial de la UIA.Además, aseguró que "están" los dólares para la producción, pero no así para la especulación financiera.Aceptó que "todavía el proceso de estabilización no terminó, hay que avanzar en la acumulación de reservas, en medidas de orden fiscal", ante cerca de un millar de empresarios que participaron del evento.También se refirió al campo y los tranquilizó con la llegada de lluvias. "Vienen 9 días de lluvias", dijo, y bromeó que no se trató de un pronóstico de futurología, sino que reconoció que desde que asumió se siguen los mapas meteorológicos satelitales.Por otra parte, valoró la actitud del radicalismo de acompañar la aprobación del Presupuesto Nacional."Vamos a terminar el año habiendo superado la meta de acumulación de reservas, habiendo cumplido con el objetivo de 2,5% del déficit fiscal que sirve para estabilizar macroeconómicamente", destacó."En materia de cuidado de reservas, es un tema que sobrevuela el salón, teníamos razón de cambiar el sistema de SIMI por la falta de tener un sistema con trazabilidad, hoy está todo el proceso relacionado", indicó en respuesta al reclamo que le hicieron los empresarios de la necesidad de habilitar importaciones.El ministro reconoció que, de acuerdo con su visión, "todavía el proceso de estabilización no terminó", y aseguró que "hay que avanzar en la acumulación de reservas y en medidas de orden fiscal".Massa consideró que a la industria argentina le "falta poner más valor agregado a la hora de exportar" y para ello indicó que se va a lanzar un esquema de financiamiento con el Banco Nación en Nueva York y en Madrid, para todos los sectores con capacidad de crédito en la Argentina, pero no en el extranjero."Hay sectores que necesitan tener un mecanismo que les permita resolver problemas", indicó.Además, adelantó que va a "incorporar a la mesa del semáforo de riesgo al director ejecutivo de la UIA para que coordine con las cámaras las necesidades específicas"."Queremos que los dólares se destinen para el trabajo y la producción y no para la especulación", aseguró.También llamó a los industriales a sentarse entre enero y febrero para poder presentar en marzo, en el inicio de las sesiones legislativas un régimen impositivo para las pequeñas y medianas empresas.Massa se dirigió al campo: "Se lo dije a Nicolás Pino - presidente de la Sociedad Rural-, pero una de las costumbres que tomé desde que soy ministro es seguir el mapa satelital de lluvias y en los próximos 9 días vamos a tener un nivel de lluvias importante", aseguró.También señaló que "parte de la caída del volumen lo vamos a tener compensado por precios".Recordó que "el mundo se dirime en cuatro batallas: una muy vinculada al tema energético donde la Argentina tiene mucho para poner ahí en términos de gas y de petróleo; minería, economía del conocimiento y proteínas".