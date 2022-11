UPCN cuestiona la demora en pases a planta permanente del Ministerio de Salud

UPCN cuestionó la demora en los pases a planta permanente del Ministerio de Salud; "un proceso de regularización de personal que se inició en la paritaria 2021, donde a través de una discusión que llevó varios meses el Sindicato consiguió que el Gobierno asuma el compromiso y otorgue el beneficio de la estabilidad y la cobertura de vacantes respetando el criterio de mayor antigüedad".



En este sentido, la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, expresó que desde UPCN "estamos trabajando por mejorar las condiciones laborales de una gran cantidad de trabajadores que desde hace muchos años se encuentran en situaciones irregulares. En salud, hace siete meses que se inició el expediente y aún no se conoce ningún decreto".



Domínguez declaró que "las internas del Gobierno entre el Ministerio de Salud y Recursos Humanos obstaculizan el pase a planta permanente, cuando no tendría que ser así porque es una decisión del Gobernador. Se pasan el expediente de una oficina a la otra, les falta documentación, no se ponen de acuerdo con los criterios, tienen interpretaciones diferentes; y no se dan cuenta que en el medio hay 1500 trabajadores que están esperando".