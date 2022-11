Organizaciones sociales cortaron 5 Esquinas en Paraná tras anuncio sobre planes

Bajo el lema "Con hambre y sin trabajo, basta de ajuste", se lleva adelante el "Piquetazo Nacional" en varios puntos del país. En Paraná, la protesta se concentró en Cinco Esquinas: hubo corte de calles y el tránsito vehicular estuvo interrumpido.Es que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recibió ayer a los dirigentes de Unidad Piquetera para intentar desactivar el conflicto en torno al decreto del Gobierno que corta el ingreso de nuevos titulares al Potenciar Trabajo, pero, luego del encuentro, las organizaciones sociales enfrentadas al Gobierno ratificaron la movilización prevista a nivel nacional.Hugo Lorenzato de Polo Obrero.“El gobierno de Fernández, Massa y Fernández decidió cumplir con el FMI, con el acuerdo de toda la oposición política que les votó un presupuesto de ajuste, y a los trabajadores no nos queda otra que unirnos y salir a la lucha”, sentenció el dirigente social al amenazar: “Vamos a salir a la calle con cortes mucho más fuertes porque es la única forma por la que el Gobierno tiene que entender que tiene que satisfacer las necesidades de los trabajadores”.“Nos preparamos para un noviembre y diciembre de luchas muy fuertes de la Unidad Piquetera porque este gobierno no responde a la población que trabaja, no responde a las necesidades populares y sí responde a los capitalistas y al FMI”, fundamentó.Se recordará que, días atrás, el Gobierno avanzó en la publicación de un decreto por el cual dispondrá que no puede ampliarse el número de integrantes o titulares de los Programas Nacional de Inclusión Socio-Productiva, Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.“Hace tiempo denunciamos que ajustan contra los sectores que menos tienen y ahora pesa mucho más porque los trabajadores y los jubilados cayeron bajo la línea de la pobreza, y hace muchísimo tiempo que la pasan muy mal. Hoy estamos en la calle porque esas irregularidades que dice el Gobierno nacional no son tales, sino que la verdadera posición de generar un trabajo genuino tiene que ver con la adquisición de bienes personales como una moto. Miles de compañeros que son cadetes en bici se compran una 110cc para generar un poco menos de desgaste en la vida cotidiana y a eso lo toman con bienes personales. Están jugando con las necesidades de la gente”, cuestionó Julián Jarupkin de Libres del Sur.Y agregó: “Quienes tienen una tarjeta de un salario social, con una caja de ahorro no se pueden comprar dólares, ni mucho menos para ahorrar, sino que lo hacen para generar un cambio de divisas que les genere cuatro o cinco mil pesos más”.“El FMI impone las reglas de juego y tanto el Gobierno como la oposición votan un presupuesto para el año próximo que está dejando a muchos afuera”, reprochó el dirigente social al cuestionar “el generar un ambiente de tensión con los sectores más vulnerados”.“Las organizaciones seguimos esperando que el Gobierno las herramientas que promete porque mientras tanto sigue recortando donde más duele, que es la necesidad de los compañeros. Hay muchos compañeros que ya este mes no tienen asegurado su plato de comida”, sumó otra, María Fernández.