Expectativas por proyecto de Ley de Humedales: podría tener dictamen este jueves

Consensuado o movilización



Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados buscará mañana emitir dictamen sobre el proyecto de Ley de Humedales, en un escenario que marcaría dos textos con escasa diferencias de firmas, uno impulsado por el grueso del Frente de Todos y otro encabezado por Juntos por el Cambio.A la reunión de este jueves se llega luego de que la semana pasada se realizara un debate con las ausencias de Juntos por el Cambio y de los diputados del Frente de Todos que responden a provincias con actividad minera, disconformes con el texto del proyecto.El jueves pasado, al concluir el plenario, que se extendió por más de cuatro horas, Grosso volvió a insistir con que el proyecto busca establecer presupuestos mínimos para proteger los humedales, que "no afectan las inversiones" y anunció que "se convoca a un nuevo plenario para el jueves a las 13 para emitir dictamen".A lo largo del plenario expusieron la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, los intendentes de Villa Constitución (Santa Fe) Jorge Berti; de Brikmann, Gustavo Tevez (Córdoba); de Marull; Jorge Gabriel Faletto; de La Para, Carlos Guzmán (Córdoba) y el presidente comunal de Fighiera (Santa Fe), Rodolfo Stangoni.En cambio no lo hicieron los representantes de los Gobiernos de Catamarca y de La Rioja, quienes fueron citados para exponer sobre este proyecto.Tras las exposiciones de los funcionarios comenzó el debate entre los diputados, y en ese marco la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, criticó con dureza al presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, por haber cuestionado esta convocatoria y lo calificó de "patrón de estancia".Camaño señaló que se "debería verificar si está en condiciones de seguir presidiendo la comisión, porque se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenarla, no para hacer lo que se le cante".Las declaraciones se sucedieron luego que la diputada radical Soledad Carrizo explicó los motivos por los cuales JXC no concurrió al encuentro y recordó que pasaron "42 días desde la última reunión que se pasó a un cuarto intermedio".La legisladora aclaró que desde JXC "hay una voluntad de ordenar esta discusión para que tenga un curso cumplimentando el reglamento".El presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, hizo una reseña del pedido de la suspensión del plenario del 29 de septiembre ante una solicitud de convocar a los gobernadores y que "no le gustó nada a Grosso""Si tomamos esa decisión, vulnerando las facultades que tienen las presidencias de las comisiones, como dijo la diputada Camaño, después no le podemos negar a la presidencia cabecera que retome el cuarto intermedio. Por lo tanto, para mí esta reunión es absolutamente válida".La decisión de avanzar en el debate fue acordada en la sesión del 15 de septiembre, cuando se avaló una propuesta del diputado del Socialismo, Enrique Estévez, para emplazar de manera urgente a las comisiones a debatir el texto que ya tuvo sanción de Diputados pero perdió estado parlamentario.La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero que nunca pudo ser aprobada en la Cámara de Diputados.La ley de humedales se juega la última chance de ser tratada en Diputados. Las organizaciones ponen presión por el proyecto consensuado y anticiparon que, de no darse dictamen sobre esta iniciativa, saldrán a las callesEn diálogo con La Capital, Irina Farrás, de la Multisectorial Humedales, explicó: “Lo que hoy está frenando la ley son los intereses para poder explotar el litio en los salares del norte. Es el sector que, además de la Sociedad Rural, se manifestó explícitamente en contra de la ley”.“El cuarto intermedio fue para convocar a esos sectores, que ni siquiera fueron. Muchos proyectos de explotación todavía no están en marcha y por eso están preocupados en conseguir financiamiento internacional, pintándolo como una posible transición verde. Pero lo que se explote acá no va a ser para Argentina, el sacrificio de nuestros territorios es para la transición europea”, señaló.La posibilidad de discutir la ley en el recinto de la Cámara de Diputados llegó a una instancia definitoria esta semana, luego de que se deslizaran distintas concepciones sobre la eventual normativa: desde que expulsa a los habitantes del territorio hasta que prohíbe la actividad productiva.Desde las organizaciones volvieron a aclarar que el único fin de la ley es regularizar las actividades que se desarrollan sobre los humedales y conocer cuántos territorios de este tipo se encuentran en el país. Por eso, también detallaron que es clave lograr una definición de humedales abarcativa.“El 21,5% del territorio son humedales, según estimaciones. Necesitaríamos un inventario de humedales e incorporarlos al ordenamiento territorial nacional. Y uno de los puntos más importantes es la definición de humedales, porque con mínimos cambios se afectan cuestiones técnicas y se protegería mucho menos”, consideró Farrás.“Queremos dejar en claro que el proyecto que apoyamos es el consensuado. Cualquier modificación que se haga, lo vamos a considerar una traición a la democracia. Si este jueves hay un dictamen que no sea este proyecto, vamos a salir a las calles porque vemos con temor a otros proyectos alternativos que dejarían desprotegido al territorio”, concluyó.En un comunicado, desde la Multisectorial Humedales anticiparon que no aceptarán "modificaciones ni negociaciones que se dan a espaldas de la construcción participativa, que perjudican al conjunto de la población y que van en detrimento de derechos adquiridos y de los bienes comunes, que son los humedales de todo el territorio nacional"."El mensaje es: consensuado o movilización. Si este jueves tenemos un dictamen que no representa nuestro pedido, llamamos a replicar acciones en todo el país. El mismo debe contener la letra que imprimió nuestro esfuerzo y ningún otro interés. Si vemos traicionada la representación política, estaremos en las calles exigiendo una democracia real", finalizaron.