Diputados aprobó una serie de proyectos de índole sanitario y social

La Cámara de Diputados aprobó una serie de proyectos acordados entre el Frente de Todos (FdT) y los bloques opositores, entre los que se destacaron la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Rendam) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal de salud.



En el marco de una sesión que se extendería hasta la medianoche, la Cámara avaló también un proyecto que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, que lleva el nombre de "Lucio", y el que fija la eliminación del requisito de renovación periódica del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para los casos de discapacidades permanentes.



En el tramo final la sesión se vio opacada por la decisión de los diputados del bloque PRO de retirarse del recinto en disconformidad porque el oficialismo no retiro del temario un proyecto que originalmente estaba incluido en la lista de expedientes.



Los diputados republicanos habían avalado en las comisiones la iniciativa sobre paridad de género en Deporte, pero en los últimos días cambiaron de opinión sobre el proyecto.



La iniciativa fue aprobada con el impulso del Frente de Todos, bloques minoritarios, y socios de JxC, como la UCR y Evolución Radical, que decidieron diferenciarse de la estrategia del PRO:



El plenario legislativo, presidido por su titular Cecilia Moreau, comenzó a las 12.30 con la presencia de 130 legisladores.



La deliberación se inició con un homenaje de la legisladora del Frente de Todos Mónica Litza al líder del Justicialismo, Juan Domingo Perón, al cumplirse el próximo 17 de noviembre 50 años del retorno a la Argentina tras su exilio, y otro del diputado radical MIguel Bazze por el 39° aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín, ocurrido el 30 de octubre de 1983.



La de hoy iba a ser una de las últimas deliberaciones del período ordinario, pero el Gobierno decidió prorrogar las sesiones para tratar otras iniciativas.



El primer proyecto en ser debatido fue el que exime del pago del impuesto a las Ganancias al personal de salud que efectúa una guardia adicional a las cuatro que realiza en el mes, para evitar así que tengan descuentos por la aplicación de este tributo.



Los trabajadores de salud realizan cuatro guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta tienen que pagar Ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan efectuarla.



El plenario legislativo aprobó por 223 votos la iniciativa al contar con el respaldo del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), Interbloques Provincias Unidas y Federal, Movimiento Popular Neuquino, Ser, el Frente de Izquierda y Avanza Libertad.



El segundo proyecto aprobado fue el que crea un registro de deudores alimentarios que busca sancionar a los padres que no cumplan con los fallos judiciales que establecen los montos que deben abonar para la mantener a sus hijos.



El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (Rendam) fue aprobado por 225 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, Federal, el Frente de Izquierda, y La Libertad Avanza, mientras que José Luis Espert (Avanza Libertad) votó en contra.



Si bien hubo un amplio consenso en la aprobación en general, no sucedió así con el articulo 8 del proyecto donde se establecen los impedimentos que tendrán los inscriptos en el Registro.



En este punto hubo 161 votos contra 66 en contra que correspondieron en su mayoría al PRO, algunos legisladores de la UCR, dos de Córdoba Federal y a la bancada de derecha que conduce Javier Milei.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien es autora de una de las iniciativas, expresó a través de la red social Twitter que "aprobamos la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios"



"Una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias: quienes no cumplan con la manutención de sus hijos/as se verán impedidos de acceder a una serie de trámites", agregó.



De acuerdo al proyecto "quienes se encuentren en el Rendam no podrán acceder a una serie de acciones y trámites como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte y desempeño de cargos públicos, entre otros".



La tercera iniciativa aprobada fue la que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.



El proyecto sumó 228 votos a favor y se registraron 28 ausencias en la instancia definitiva y fue impulsada por legisladores de distintos espacios tras el asesinato a golpes el 26 de noviembre último del niño Lucio Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron detenidas su madre y la novia de la mujer.



El texto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



En cuarto orden, la Cámara aprobó por unanimidad y envió al Senado un proyecto de ley que flexibiliza los trámites para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fijando para el futuro, de acuerdo al grado de discapacidad, que el certificado puede expedirse sin fecha de vencimiento



El proyecto, que contó con 227 votos a favor, sin negativos ni abstenciones y con 29 ausencias, establece que el CUD "establecido en la legislación vigente o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.



La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) será la encargada de su actualización "conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad"



Dicha actualización deberá implementar "la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento", señala el texto.



En las últimas horas de la sesión se convirtieron en ley los proyectos de cesión de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.



Otra iniciativa que se convirtió en ley fue el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que fue suscripto en la ciudad francesa de Estrasburgo el 10 de octubre de 2018.



El temario se completó con el tratamiento de un proyecto sancionado en el Senado para aprobar la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III).



Además, se realizó el debate sobre la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".



Finalmente, cerca de la medianoche, la sesión casi se cayó porque era el turno de poner a consideración el proyecto que establece el mencionado Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte.