Diputados sancionó Ley de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó este miércoles la 16º Sesión Ordinaria del 143º Período Legislativo, presidida por el presidente Angel Giano. Se le dio sanción definitiva a la Ley que crea el Régimen de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social, cuya autoridad de aplicación será la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos."El microcrédito permite una consolidación en el entramado de lazos de solidaridad y confianza. No opera como subsidio, sino que es de carácter rotativo, y es un procedimiento metodológico enmarcado en una política de fortalecimiento de los emprendimientos de la economía social que brinda diferentes herramientas de acompañamiento para la inclusión, impulso y desarrollo del sector", afirmó la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien preside la Comisión de Legislación General.La diputada Gracia Jaroslavsky (Bloque UCR) adelantó el acompañamiento del Interbloque y aseguró que "es importante que se profundicen estas herramientas" y consideró necesario que "se considere un presupuesto adecuado"También se aprobó la Ley que modifica e incorpora artículos a la Ley 10.151 de Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social. La diputada Ramos dijo que "es necesaria una actualización de la norma, dado que en 10 años ha tenido un desarrollo exponencial en la práctica. Este proyecto refleja una verdadera transformación de vida de cada entrerriano y entrerriana que ha encontrado en el Estado respuestas, acompañamiento y herramientas para alcanzar sueños. Es un avance en justicia social".Se le dio sanción a la Ley que declara "Fiesta Provincial" a la Fiesta del Asado y la Galleta, que se realiza anualmente en la ciudad de Gualeguay.Asimismo, se aprobó el proyecto que declara "Encuentro Provincial de Acordeonistas" al evento que anualmente se realiza en la ciudad de Diamante.Se sancionó la Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación un inmueble al municipio de Aldea María Luisa, con destino exclusivo para su funcionamiento.También la que ratifica la vigencia de la Ley 10.166, ratificada por la Ley 10.769, por la que se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el ejido de Concepción del Uruguay, con destino a playa de transferencia de camiones de alto porte, y se incorpora la radicación de empresas con fines productivos.Además, se aprobaron 24 proyectos de declaración.El diputado Uriel Brupbacher informó la conformación de un nuevo Bloque en la Cámara de Diputados denominado UCR, integrado también por el diputado Eduardo Solari y las diputadas Sara Foletto y Gracia Jaroslavsky.El diputado Esteban Vitor declaró la conformación del Interbloque Juntos por Entre Ríos, el cual será presidido por la diputada Jaroslavsky.Por su parte, el diputado Julián Maneiro ratificó que seguirá integrando el Bloque Unión Cívica Radical junto con la diputada Lucía Varisco y el diputado Gustavo Cusinato.Previo a la Sesión se homenajeó a dirigentes y jugadores del plantel del Club Atlético Patronato, en reconocimiento por haber resultado campeón de la Copa Argentina.También se le hizo entrega de la declaración de interés a la autora de la muestra "Detenernos y Observar", Romina Adur, y se le brindó reconocimiento a sus protagonistas. "Esta muestra fotográfica refleja historias de vida, de lucha, historias resilientes que los ha ayudado a salir adelante. Estas fotos nos muestran de forma clara y sincera lo importante que es detenernos y observar", dijo el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), impulsor de la iniciativa.El diputado Cáceres también se expresó sobre el "Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre".La diputada Sara Foletto y el diputado Julián Maneiro brindaron un reconocimiento a Antonio Boleas, ex dirigente deportivo, funcionario provincial y presidente de la UCR Entre Ríos, y al ex dirigente sindical y del radicalismo, Antonio Rubio. La diputada Lucía Varisco adhirió al reconocimiento a Boleas.Las diputadas Mariana Farfán y Ayelén Acosta se refirieron al "Día de las trabajadoras y los trabajadores municipales" y brindaron un reconocimiento en ese sentido.La diputada Carmen Toller conmemoró los 100 años de la fundación de la Escuela Nº1 Gregoria Matorras de San Martín de Villa Paranacito.Finalmente, el diputado José Cáceres recordó que el próximo 17 de noviembre se cumplen 50 años del retorno de Juan Domingo Perón tras su exilio.