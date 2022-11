Organizaciones sociales exigieron que se incrementen los fondos para comedores

Organizaciones sociales reclamaron que se incrementen los fondos para comedores y merenderos comunitarios; lo hicieron a través de una olla popular en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná.“Hace más de un año que las organizaciones vienen de reunión en reunión y ni la municipalidad de Paraná ni el gobierno nos dan respuesta; la gente en los barrios pasa hambre y no tenemos respuestas”, fundamentó aCatia Gauna de Nuestra América.“Tuvimos reuniones con la ministra provincial de Desarrollo Social, nos prometieron cosas y no nos cumplieron”, completó Claudia Monzón del merendero Rayito de sol de barrio El pozo.“Necesitamos que nos aumenten las partidas de dinero para comprar pollo y verduras, porque en los barrios cada vez va más gente viene a los comedores y no da pena decirles que no tenemos nada para darle porque no nos alcanza”, explicó la mujer.“El MTE recibe 50 mil pesos por mes, pero no nos alcanzan porque gastamos esa cantidad por semana para unas 200 o 250 porciones de comida por barrio; y ponemos cinco kilos de alita porque es lo único que conseguimos y no nos alcanza”, contó la mujer.Según comentó, las organizaciones sociales, no solo tienen a su cargo los comedores, sino también el apoyo escolar, los casos de violencia de género y el deporte.