Ciclo Lectivo: cuándo terminan las clases y probable fecha de inicio para 2023

“El tercer trimestre cierra el 7 de diciembre y el ciclo lectivo termina el 23 de diciembre”, confirmó ael titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, y aclaró que “todas las instancias de recuperación de saberes comienzan a partir de este mes porque la evaluación tiene que ser un proceso para que los chicos puedan comenzar el ciclo lectivo 2023 de la mejor forma”.“Hasta el 7 de diciembre es el tercer trimestre y en las últimas dos semanas son las instancias de recuperación a las que concurren quienes no hayan alcanzado los saberes hasta el cierre del trimestre”, especificó el funcionario de Educación.Consultado a Müller sobre la fecha de inicio del ciclo lectivo 2023, éste respondió: “Aun no hemos tenido la reunión de Consejo Federal para consensuar con las otras provincias el inicio del Ciclo que estará fijado, seguramente, para el 1º de marzo”. En ese sentido, el titular del CGE fundamentó que la gestión tiene la política de definir esa fecha “en acuerdo con las otras provincias de la región para tener un calendario, no solo para el inicio del ciclo, sino también para el receso de invierno, para que vaya de la mano con lo que definan las otras provincias”.En la oportunidad, el responsable del CGE informó que se incorporaron otras 144 escuelas primarias a la extensión horaria. “Llegaremos a terminar el 2022, prácticamente, con la totalidad de las escuelas con ampliación de jornada y quedarán poco más de 20 escuelas para cerrar a partir de febrero de 2023 porque son instituciones con otra complejidad en términos de infraestructura edilicia”, indicó al respecto.“Es construir una nueva escuela primaria y fue un proceso positivo en términos de recepción, con los inconvenientes que tiene un cambio tan significativo, pero era el primer paso y, si bien cantidad no es calidad, sin cantidad es imposible mejorar la calidad educativa”, fundamentó Müller en relación a la decisión de sumar una hora más de clases en las primarias.“Son cinco horas como mínimo en la escuela, capacitaremos a la institución para que esa hora más sea aprovechada para mejorar los objetivos centrales en Primaria: que los chicos lleguen a 6º pudiendo comprender textos, leyendo fluidamente y pudiendo resolver los objetivo para las áreas de Matemática porque esa es la garantía de una trayectoria plena en términos pedagógicos para el Nivel Secundario”, aseguró el titular del CGE.