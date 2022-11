Se presentó un proyecto para efectivizar la instrumentación de la Ley de Talles

Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone que el Ministerio de Economía de Entre Ríos sea la autoridad de aplicación de la denominada “Ley de talles", que establece un sistema único de identificación correspondiente a medidas corporales estandarizadas para fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria.



El proyecto es impulsado por el diputado Sergio Castrillón (PJ) y dispone que el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia sea la autoridad de aplicación en el ámbito de la provincia de la ley Nacional Nº 27.521 (Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles e Indumentaria (Suniti).



Cabe recordar que el Congreso de la Nación sancionó la norma en 2019 y que en 2021 el Ejecutivo la reglamentó y determinó que “será considerado acto discriminatorio cualquier práctica abusiva, vejatoria o estigmatizante referida al aspecto físico, género, orientación sexual, identidad de género u otra característica de las consumidoras y los consumidores”.



Castrillón sostuvo que “la norma nacional es un gran avance que permite unificar lo referente a la determinación de la vestimenta de los argentinos conforme a los parámetros reales de los cuerpos y no basados en estereotipos ficticios que acarrean en las personas problemas de angustia por no poder usar tal o cual vestimenta y la posterior discriminación que realiza la sociedad por no estar su cuerpo dentro de los parámetros que fijan los medios de comunicación y la industria de la moda”.



Y manifestó que “establecer el organismo específico que será la autoridad de aplicación de la ley en Entre Ríos es una forma de reforzar y realizar en forma efectiva los objetivos de dicha ley y abogar por los derechos y la salud de los habitantes de la provincia”.



El proyecto legislativo que ingresó días atrás a Diputados de la Provincia establece que el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación tendrá a su cargo la realización de campañas de concientización, información y difusión sobre los alcances y contenidos de la ley nacional 27.521 y deberá aplicar las correspondientes sanciones en el caso de que ésta no se cumpla.



También se indica que el Ministerio de Economía podrá “delegar sus facultades a la Secretaria o Dirección que funcione dentro de su organigrama y considere corresponder”.



Además, deberá “coordinar con el Consejo General de Educación de la Provincia la realización de campañas de concientización e información en los niveles de educación inicial, secundario y terciario, así como también de abordar la temática en las prácticas profesionales”. (APF)