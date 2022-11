Bono para trabajadores: esperan “novedades” para los próximos días

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, aseguró que en los próximos días "muy probablemente" haya "novedades" respecto del pago de un bono de fin de año para los trabajadores, condenó nuevamente a "los formadores de precios" y llamó a la unidad del peronismo para afrontar el año electoral.El también adjunto nacional de Camioneros reclamó "urgentes medidas" para terminar con "el alza desenfrenada de los precios" aunque transmitió su confianza en que "las próximas decisiones del Gobierno tenderán a desacelerar la inflación".Moyano dijo que la demanda de un bono o suma fija hacia fin de año fue uno de los temas abordados en la reunión que mantuvo el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) con la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" de Olmos, un pedido que en el ámbito sindicalsobre "un próximo anuncio presidencial"."La última palabra corresponderá al Ejecutivo", afirmó sobre ese punto, y propuso bajar la ansiedad: "Nunca hay que cenar antes de almorzar, hay que saber esperar".En cuanto a su rol en este debate, sostuvo que él peleará por el reclamo "hasta el último momento" y adelantó que la CGT se reunirá en los próximos días con el ministro de Economía, Sergio Massa, con el mismo fin.Al referirse al titular del Palacio de Hacienda, planteó queAl mencionar los problemas indicó que "lamentablemente no se pudo controlar aún la inflación y eso congela todo"."Hago responsables por esa situación a los generadores de precios y especuladores: es decir, a los supermercados, la Sociedad Rural Argentina, Techint y Mercado Libre que, entre otros, manejaron toda la vida y manejan la economía nacional. Remarcan de forma permanente los alimentos y elevan el valor de la canasta básica", cuestionó.Además,; dijo que ello sería "un complemento salarial muy importante" y agregó que "lo ideal sería eliminar Ganancias" al tratarse -dijo- de un "impuesto al trabajo"."Lo ideal sería eliminarlo de forma definitiva, pero de lo contrario hay que elevar el mínimo no imponible lo más posible o que lo pague la menor cantidad de trabajadores. No es posible cumplir tareas para que casi todo se lo lleve el tributo", exhortó.El presidente, Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de implementar alguna medida para asistir a los trabajadores ante la escalada de precios. "Estamos hablando con Sergio (Massa, ministro de Economía) del tema y cómo resolverlo", puntualizó.Además agregó que se está avanzando en acuerdos "para ver de qué modo a fin de año poder ayudar a los argentinos. Estamos viendo qué podemos hacer", señaló.La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, se había referido al tema y contó qué es lo que tienen en carpeta en el Gobierno, en cuanto a medidas para frenar el avance de la inflación sobre los salarios. Explicó que “los salarios contribuyen a la inflación en términos de expectativas", expresó la funcionaria."No se habla de una suma fija, sino de un bono de fin de año", aclaró la ministra de Trabajo ante la consulta. Por lo tanto, Olmos confirmó que la idea del pago de un bono de fin de año a trabajadores "está en la mesa de negociación", ya que es "uno de los instrumentos que tenemos como alternativas" para contrarrestar el impacto de la inflación sobre los salarios, señaló.En esa línea, confirmó que el Gobierno está pensando en el pago de un bono de fin de año, que alcanzaría a los trabajadores formales, en principio. El planteo se suma a otras medidas articuladas, dirigidas a sectores informales, como el pago de otros beneficios para aquellos sectores vulnerables que no son alcanzados por ninguna de las prestaciones sociales.