"Buscamos la utilización de bolsas amigables para el ambiente”, dijo concejal

El consejo Deliberante de Paraná, aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza impulsado por Anabel Beccaría y Emiliano Murador (Políticas para la República) mediante el cual se implementa el "Régimen de Prohibición de Entrega de Bolsas no Biodegradables" en Paraná.“El proyecto busca la utilización de bolsas no biodegradables o alternativas amigables con el ambiente, para reducir el impacto de las bolsas tradicionales”, expresó a Elonce Emiliano Murador, concejal.“Antes había un decreto y lo convertimos en una ordenanza, que es más amplia y abarca a todos los comercios en Paraná. Antes regía en los grandes supermercados”, dijo. Seguidamente, agregó que “la idea es que todos los negocios comiencen a reducir el uso de las bolsas no biodegradables. Es un proceso que se va a ir dando en etapas”.Al respecto, el concejal aclaró que “el objetivo es que dejen de entregar bolsas en línea de caja. No es una prohibición absoluta, es una reducción. Queremos que el vecino se acostumbre a llevar las bolsas de tela a las despensas para poder traer sus compras”.La implementación de la ordenanza tiene un plazo de 180 días. “Hay una primera etapa de difusión y capacitación, para informar. También hay que esperar la reglamentación del Ejecutivo”.