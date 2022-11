Levantan el paro de trenes luego que se acatara la conciliación obligatoria

A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el servicio de trenes de todo el país, fue paralizado esta mañana, por una medida de fuerza sindical, en reclamo de un bono de $50 mil para los jubilados del sector ferroviario.El paro, por 24 horas, sorprendió a miles de pasajeros que se enteraron en las estaciones de trenes que el servicio no funcionaba por una medida de fuerza que se definió a última hora del lunes. Desde la Unión Ferroviaria aseguran que no fueron notificados de la conciliación obligatoria.Los gremialistas del transporte enrolados en la UAGATT aceptaron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y se levantó el paro general previsto por 24 horas para este martes.Según pudo saber, la decisión se adoptó luego de una reunión clave en la cartera laboral con funcionarios y sindicalistas.El Gobierno sentó en la mesa a Alexis Guerrera, ministro de Transporte, y a Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo, junto a representantes gremiales, tras advertir sobre la ilegalidad del paro, toda vez que había dictada una conciliación obligatoria.Según trascendió, esos fueron los términos del acuerdo. La Fraternidad acepta el impás dictado por la cartera laboral para seguir negociando las reivindicaciones planteadas."Postergamos por 20 días la medida, hasta que la directora de ANSES y el ministro de Economía le den una respuesta al ministerio de Trabajo y al ministerio de Transporte", indicó Maturano. "Desde octubre venimos diciendo que vamos a parar, nos llaman a última hora, no nos citan, es una falta de respeto", agregó y estimó que no tardarían más de 15 minutos en restablecerse los servicios.