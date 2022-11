Revocan contrato con Gas Nea: “La inversión no está llegando a los entrerrianos”

Sociedad La provincia revocó el contrato con Gas Nea y garantizó el normal suministro

El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto N° 3912 por el cual se revoca el contrato con Gas Nea, la empresa que hace uso de los gasoductos de la provincia. La medida se llevará a cabo garantizando el normal suministro del servicio. El fiscal e Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló aque “esto se debe a que Entre Ríos tiene una larga historia de inversión en infraestructura gasífera” y recordó que el Estado “no presta el servicio”.Es por ello que “vemos que La Provincia hace obras y no se logra la conexión que la estructura del sistema permite”. Especificó que “la estructura permite la conexión de 200.000 usuarios y hay 115.000 conectados, quiere decir que la inversión que hace la provincia no le está llegando a los entrerrianos”.Por ello “se revocó el contrato de concesión de uso del gasoducto, que no es lo mismo que revocar el contrato de servicio, que es competencia de la Nación”.Explicó al respecto que “el Enargas mantiene en gas Nea la prestación del servicio y lo debe hacer. Lo que proponemos a Enargas es que la provincia preste el servicio a través de la Compañía Entrerriana de Gas. Todo esto es materia de tratamiento ante el Ente”.“Esa empresa está en funcionamiento. Tenemos los técnicos y estamos en condiciones de contratar a un operador, de acuerdo a lo que el Enargás nos diga”, manifestó Rodríguez Signes.Finalmente, cuestionó que “el 80 por ciento del personal de gas Nea está en Buenos Aires. No me explico esto siendo que es una empresa que tiene que distribuir el gas en la Mesopotamia, Chaco y Formosa”.