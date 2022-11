Ordenan estudio de impacto ambiental de la obra de Defensa en Villa Paranacito

El Superior Tribunal de Justicia, resolvió por mayoría, establecer que no existe nulidad y hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, de una acción de amparo ambiental, presentado por una ciudadana contra el Gobierno de Entre Ríos, solicitando que se paralice la construcción de las obras en Defensa contra las inundaciones en el casco urbano de Villa Paranacito, departamento islas del Ibicuy, por considerar que se afectaba al medio ambiente.Asimismo, el Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak y Gisela Schumacher, y los vocales Daniel Carubia, Leonardo Portela y Martín Carbonell, dispuso revocar parcialmente la sentencia dictada en primera instancia y, en consecuencia, condenar al Estado Provincial a que, con la colaboración del Municipio de Villa Paranacito y dentro del plazo de 180 días de quedar firme lo resulto, concrete la ejecución de un estudio de impacto ambiental integral con su consecuente evaluación por la autoridad de aplicación, sobre todos los aspectos involucrados en la obra pública realizada.De acuerdo a lo que se verifique a partir de dicho estudio, y de corresponder, el gobierno deberá decidir la adopción de las medidas actuales que la protección del ambiente demande, debiendo interpretarse la selección de esas disposiciones administrativas conforme los principios imperantes en la materia (prevención, precaución, pro natura, entre otros).Al cierre del mes de junio pasado, la obra en cuestión tenía un avance físico del 81,20% de ejecución. La misma no será paralizada pero el gobierno deberá realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.La resolución se dio a conocer ayer en la causa caratulada “Del Do Cristina Noemí c/Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y/o quien resulte responsable s/Acción de amparo ambiental.AntecedenteEl 28 de agosto pasado el juez de Paz de Villa Paranacito, Abel Alfredo Rodríguez resolvió rechazar la demandade amparo ambiental interpuesta por la señora Cristina Noemí Del Do contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.