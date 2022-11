Lucía Varisco: ”Hoy tenemos un partido que está dispuesto a liderar”

La diputada provincial Lucía Varisco, en diálogo con Quién Dice Qué, se refirió a la visita del Gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales y definió que el dirigente nacional “viene haciendo un trabajo enorme al frente de la conducción del partido. Hoy vemos un radicalismo de pie, movilizado, que no se deja avasallar frente a los socios de la coalición, sino que juntamente se hace respetar cada vez que agreden a alguno de nuestros líderes. Además, se trata de un partido sumamente coherente con sus banderas, con su historia, con su identidad, con sus convicciones, con sus valores y la verdad que es un gran orgullo que Gerardo Morales sea uno de los gobernadores con mejor imagen en el país. Está llevando una gran transformación en su provincia y con una visión estratégica”.



Contó que “hubo quienes cuestionaron su llegada (la de Morales) a la ciudad de Paraná siendo que es el presidente del partido. No se entiende cómo autoridades partidarias se quejen o critiquen la llegada del Presidente del partido a nivel nacional a la Casa del Partido; es inentendible. Pero creo que la respuesta más importante la dio la militancia colmando el salón”.



“Morales está cumpliendo con la tarea que nos encomendó la Convención Nacional, de fortalecer el partido, como primera etapa, y segundo, de apoyar a candidatos radicales. Vino a hacer lo que correspondía”, recordó.



Al mismo tiempo, Lucia Varisco resaltó que Morales, en su visita a Paraná “dijo que iba a apoyar a los candidatos radicales en todo el país, sea para gobernador, sea para intendente. Hoy vemos un radicalismo más consolidado, mucho más fortalecido, de un radicalismo que no es el mismo que el del 2015, cuando se forma la coalición. Hoy tenemos un partido que está dispuesto a liderar y a protagonizar el cambio que viene; los valores y principios de la UCR son fundamentales para el cambio que viene. Creo que la tarea de Gerardo al frente de la conducción es más que importante. Vamos a tener el año que viene candidato radical a presidente, puede ser tanto Gerardo Morales como Facundo Manes. No olvidemos que en 2015 tuvimos candidatos muy débiles y en 2019, ni siquiera formamos parte de la fórmula. Hoy el radicalismo está mucho mejor plantado y estamos trabajando para fortalecerlo”.



El bloque en la Cámara Baja, “se quebró”. Los diputados provinciales Gracia Jaroslavsky, Uriel Brupbacher, Eduardo Solari y Sara Foletto, informaron la conformación del bloque “Unión Cívica Radical”. En este sentido la legisladora provincial opinó que “esta es una medida que no se entiende, formar un bloque aparte con el mismo nombre del bloque al que ya pertenecían. El bloque de la UCR ya existe, pro eso no entiendo lo de ‘armar un bloque distinto: lo que no existe es la figura del interbloque ’”.



“Hay algunos que están más preocupados por, en qué lugar de la boleta pueden llegar a ir, y no en representar al radicalismo, hoy en día”, aseveró Varisco.



Para la diputada provincial, “el PRO lo único que hace es someter al radicalismo y todo el tiempo avasallar a nuestro partido y eso es lo que manifestamos, para frenar con eso. Además, hoy la sociedad necesita una oposición unida”. Elonce.com.