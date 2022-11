Kueider: "Trabajamos para que Entre Ríos tenga tarifa eléctrica diferenciada"

Política Impulsan la creación de una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el senador nacional, Edgardo Kueider para avanzar en un proyecto de ley que establezca una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos y provincias generadoras de energía., de, Kueider, aseguró que “trabajamos en un proyecto de ley que tiene que ver con una situación que se viene dando hace muchas décadas, que es el costo tan elevado que pagamos los entrerrianos por la energía eléctrica. Esto tiene que ver con un sistema eléctrico nacional enmarcado en la Ley del Marco Regulatorio Energético y en sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía”.Señaló que “la provincia de Entre Ríos tiene emplazado sobre el margen del río Uruguay, en Concordia, la represa de Salto Grande. Genera un 3,7% aproximadamente de la energía total del país. El consumo energético de Entre Ríos es similar, y un poco menor incluso, a la energía que produce Salto Grande. Toda la energía que producimos los entrerrianos, alcanza para abastecer el consumo de la provincia. Sin embargo, CAMESA le paga a la generadora de Salto grande un valor de seis dólares aproximadamente, y se lo vende a las distribuidoras a un valor de cuatro o cinco veces más. El impacto tarifario para nosotros es enorme. Estamos trabajando para resolverlo”.“La propuesta es que las provincias que paguen energía no paguen una diferencia como la que estamos pagando a través de las distribuidoras. Van a sumarse otras provincias a la iniciativa. La Rioja produce energía eólica y solar. La producción es el 67% de lo que consume esa provincia. En el Presupuesto 2023 tienen incluidas partidas para construir otro parque para generar más energía y con eso llegarían prácticamente al 100% de lo que consumen. Estarían igual que nosotros respecto a soberanía energética”, finalizó.Agregó que “por otro lado se dio una situación que justo coincidió cuando estábamos convocando a la reunión, que fue la Resolución 719 de la Secretaría de Energía de la Nación, que fija una tarifa diferencial para el norte grande de Argentina en temporada estival y deja excluida a Entre Ríos, a Santa Fe, Córdoba. No formamos parte de esa región, pero los criterios allí adoptados son los mismos que adoptamos nosotros el año pasado en un proyecto de ley que presenté. Las provincias del sur, en invierno, también tienen tarifa diferencial con el gas”.“Una vez que se conoció la resolución hice el reclamo pertinente al presidente, al ministro de Economía y a la Secretaría de Energía de la Nación. Presenté un proyecto en el Senado y en la comisión de Presupuesto que integro. Manifesté que era una situación perjudicial, discriminatoria e injusta para Entre Ríos. Solicité que la medida sea realizada”, aseguró.Comentó que “todos financiamos la tarifa diferencial del sur y ahora lo haríamos con la energía del norte. Por eso es discriminatorio que no se incluya a Entre Ríos en la resolución, cuando son los mismos criterios. No puedo avalar esta situación. Quiero que se revea y se incluya a Entre Ríos en los beneficios de descuentos de tarifas en la temporada estival de la misma forma que se está favoreciendo al norte del país”.“Hasta ahora no recibí apoyo del bloque de Juntos por el Cambio, lo que no quiere decir que no estén de acuerdo. Sí he recibido manifestaciones de apoyo de colegas de otras provincias, inclusive provincias del sur que nada tienen que ver con esto”, indicó.El senador consideró que “en Entre Ríos hay tiempo de sobra para hacerlo, si estamos considerando que las elecciones son en octubre. También, en ese caso, hay tiempo para llevar adelante toda una campaña de comunicación para que el elector sepa y vaya preparado. La decisión política corresponde al gobernador”.“Si se presenta ese proyecto, que no es el mismo que a nivel nacional porque ahí se presentó el modelo de Córdoba y en Entre Ríos iríamos por el modelo Santa Fe, puede darse. Si se desdobla la elección, estaríamos hablando de elecciones primarias en abril y generales en junio. Ya quedaría menos tiempo. Sacar la PASO en la provincia en una elección desdoblada es una cosa y en una general es otra. Hasta el momento no hay ninguna decisión política ni proyecto avanzando en ese sentido”, finalizó.