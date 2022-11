Paro total de pesqueros en reclamo de mejoras salariales

Los trabajadores nucleados en la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), que lidera Jorge Frías, cumplen desde la 0 de hoy un paro total de 48 horas en la flota fresquera de altura en rechazo de "las dilaciones patronales en las negociaciones paritarias para producir una recomposición salarial", informó el sindicato.



Un documento gremial rechazó "las dilaciones de las cámaras empresarias Caabpa y Caipa" y decidió una huelga de dos días en el puerto de Mar del Plata desde la 0 de hoy, por lo que esa flota no zarpó a realizar sus habituales actividades de pesca.



La organización sindical, que representa a capitanes y oficiales de pesca a bordo de los buques de pabellón nacional, rechazó la actitud de las Cámaras Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y de la Industria Pesquera Argentina y sostuvo que existen "dos factores de incidencia en el salario: el valor de la producción, que se referencia con el del dólar oficial, y aquellos fijos atados a la inflación, que hay que adecuar a la actividad".



"Los valores fijos atados a la inflación deben ser adecuados a la actividad, teniendo en cuenta ese coeficiente interanual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que asciende al 83 por ciento, y también las subas salariales logradas como pauta paritaria por otros gremios del transporte. Otro factor de incidencia en los ingresos es el valor de la producción, que se referencia en el precio del dólar oficial", afirmó Frías.



Para el dirigente gremial, las paritarias tienen "un atraso sustancial", pero sostuvo que "las cámaras demostraron voluntad de acuerdo y manifestaron sus propias problemáticas respecto de la inflación, los costos operativos y el tipo de cambio, entre otros temas".



"Pero los trabajadores no pueden sin embargo continuar acrecentando la incertidumbre que los aflige a diario frente a la inflación, que afecta su economía familiar", enfatizó.



Frías explicó que luego de varias reuniones, inclusive con el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, no se obtuvieron resultados, por lo que fue "necesario y oportuno parar la flota para defender la economía de capitanes y oficiales".



Además, el sindicalista solicitó una audiencia urgente con la cartera laboral para avanzar en un nuevo convenio colectivo de trabajo con la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (Cafach) a fin de reemplazar el instrumento 788/21, ya vencido y vigente por ultraactividad.



"El sistema 'Imperfecto, a la parte' que hoy se utiliza, genera desencuentros e inconsistencias salariales entre capitanes y oficiales según la empresa, buque y función. El objetivo es lograr el 100 por ciento de incremento de los ingresos", sostuvo el dirigente.