El Presupuesto y la Tributaria 2023 de Paraná tomaron estado parlamentario

El concejal Sergio Granetto (Frente Creer), presidente de dicha comisión, destacó sobre el Presupuesto "su fuerte impronta en obra pública. Es importante remarcar también que el endeudamiento que se tomó para adquirir equipamiento municipal se prevé que se cancele para octubre de 2023. Es decir que se tomó una deuda durante esta gestión y antes que termine la misma la deuda será saldada", señaló.



El edil aclaró durante el plenario que "la partida de personal no se reduce, sino que se incorporan un número muy importante de obras con financiamiento nacional y provincial, lo que provoca que se achiquen las proporciones de las partidas".



Y agregó que "cuando uno analiza la proporción de la partida de Personal en relación a la variable más estable que tiene el Presupuesto que son los recursos corrientes o habituales, dicha partida no solo se mantiene sino que se incrementa notablemente, ya que pasa de un 44 a un 49 por ciento respecto al Presupuesto anterior".



"Se abre de acá en más una instancia informativa a la que fuimos convocados los 15 concejales y concejalas con el secretario de Hacienda y su equipo para el próximo jueves a las 10, donde la idea es que cada uno de los ediles preguntemos sobre las particularidades del proyecto, de manera que no quede ningún tipo de duda respecto al Presupuesto", concluyó.



Por su parte, el concejal Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos por el Cambio), sostuvo: "Celebramos ciertos parámetros que tiene el Presupuesto, como por ejemplo el de la planta permanente del municipio, ya que históricamente se sostenía que a la comuna solo le alcanzaban los recursos para pagar salarios, y hoy el Estado municipal también tiene la capacidad para realizar obras".



"A veces, desde la oposición tenemos una visión distinta respecto a las prioridades de las obras, porque creemos que están muy concentradas en algunas zonas en particular y faltan en otras, pero vamos a analizarlo para dar el debate en estos días", declaró.



En tanto que desde la bancada de Políticas para la República, Emiliano Murador dijo: "Hicimos un análisis muy general, todavía tenemos mucho por evaluar sobre el contenido del proyecto, más allá de las consultas que vamos a llevar a la reunión convocada para el día jueves con el secretario de Hacienda". Prohibición de bolsas no biodegradables

En la oportunidad se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza impulsado por Anabel Beccaría y Emiliano Murador (Políticas para la República) mediante el cual se implementa el "Régimen de Prohibición de Entrega de Bolsas no Biodegradables" en Paraná.



Al respecto, Beccaría resaltó que "el proyecto busca eliminar la entrega de bolsas no biodegradables en línea de caja"



"Estas bolsas son las que nos entregan cuando vamos a comprar a una panadería, minimercado o un mercado de barrio. El proyecto tiene como objetivo eliminar esta última bolsa, no estamos prohibiendo la comercialización de las bolsas plásticas, sino la entrega gratuita de esa bolsa no biodegradable", puntualizó.



"El proyecto prevé distintas alternativas para eliminar esta bolsa, como por ejemplo las bolsas de tela de polipropileno y las autorizadas por normas IRAM", añadió.



Finalmente, la edila destacó: "El proyecto contó con el aporte de distintos actores sociales, y en ese sentido queremos agradecer a las y los concejales, a las áreas de Comisiones y la de Asuntos Jurídicos del Concejo, y a los miembros de "Ecoplast", una asociación sin fines de lucro que desinteresadamente nos hicieron sus aportes para hoy contar con una ordenanza que tiene un consenso político y social muy amplio". Voz y Opinión Ciudadana

En el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" expuso Bruno Hernández en representación de la Juventud Radical de Paraná, quien se refirió sobre el proyecto "Programa Juventud de la Economía Social".