ATE y UPCN valoraron que la paritaria siga abierta al aceptar la oferta salarial

ATE y UPCN aceptaron el ofrecimiento salarial del Ejecutivo provincial: se trató de un 25%, y un incremento de cinco puntos por encima de la inflación anual con los haberes de enero.dialogó con los representantes de los sindicatos que nuclean a los estatales entrerrianos, quienes valoraron la cláusula por la cual se acordó que la paritaria salarial quede abierta.La propuesta consiste en un incremento del 7 por ciento con los haberes de octubre y un 18 por ciento con los de noviembre. Además, con los haberes de enero se liquidará la diferencia que resulte entre el incremento salarial acumulado a diciembre y la inflación anual, más un cinco por ciento.la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.Y agregó: “Si el gobierno no daba esta posibilidad de mantener las conversaciones a los efectos de no perder poder adquisitivo en un año muy difícil donde todavía resta ver lo que pasará con la inflación de estos últimos meses y de principios del año próximo, no había posibilidades de avanzar”. “Pero como el gobierno entendió que nuestro planeo era atendible, se posibilitó que se efectivice el acuerdo con esta condición: que la paritaria continúe abierta”, fundamentó la sindicalista.Por su parte, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, valoró que “es lo primordial” que la paritaria salarial continúe abierta. “Se debate que cualquier aumento sería insufciente porque la inflación, que es nuestro peor enemigo, no para; pero quedó claro que esta es la forma de seguir avanzando y el gobierno trabaje para recuperar el salario, que es la gran apuesta para 2023”, indicó al remarcar: “Es tan importante que las paritarias queden abiertas para proyectar el 2023”.Muntes destacó, además, que se avanzó en recategorizaciones, pases a planta permanente, estabilidad laboral y contratos de obras a servicio.En la ocasión, el secretario provincial de Hacienda, Gustavo Labriola, manifestó que el aumento salarial suma un 94.45% anual. Y anunció el inicio del “tratamiento de la regularización de aquellos empleados que están bajo la posibilidad de una recategorización y luego se analizará la situación de los contratados de obra”.