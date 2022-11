La Cámara de Diputados realizará el miércoles una sesión especial para tratar un conjunto de proyectos sociales acordados entre el Frente de Todos (FdT) y los bloques opositores, y que se convertirá en una de las últimas deliberaciones del período ordinario que finaliza el 30 de noviembre.



Si bien existen un conjunto de proyectos aún pendientes, la extrema paridad que existe entre el FdT y Juntos por el Cambio (JxC) impidió al oficialismo avanzar con el tratamiento de iniciativas vinculadas a la Justicia, la economía y el medio ambiente.



El FdT tiene 117 votos y JxC 116, con lo cual la posición que asuman los interbloques Provincias Unidas y Federal son claves para la sanción de las leyes, y en este último caso esta fuerza política -integrada por peronistas de Identidad Bonaerense, cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y socialistas- tomó distancia de varias propuestas impulsadas por el Gobierno.



Sucedió con la reforma del Consejo de la Magistratura, la renta extraordinaria para aquellas firmas beneficiadas por la guerra con Ucrania, Compre Argentino y, en la última sesión, con el pedido del FdT para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial que se buscó introducir en el dictamen de la ley de Presupuesto.



La oposición tampoco pudo cumplir su objetivo de avanzar con la sanción de una nueva ley de alquileres ya que el dictamen que habían logrado consensuar fue perdiendo fuerza, y el oficialismo quiere mantener la ley actual con algunos beneficios impositivos.



Diferente es la situación con el proyecto de ley de Humedales, donde las diferencias también suceden puertas adentro del oficialismo: algunos legisladores que responden a los gobernadores que tienen emprendimientos mineros o de litio no acompañan esta propuesta.



Por ese motivo, la bancada oficialista -que conduce Germán Martínez- pidió una sesión con temas consensuados entre el FdT y los bloques opositores, entre los que figuran la creación de un Registro de Deudores Alimentarios para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de mantener a sus hijos y la eliminación de Ganancias para el personal de salud.



El proyecto sobre deudores alimentarios morosos es impulsado por la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau (FdT), y su objeto es "implementar una base de datos unificada del territorio nacional que contenga toda la información de los deudores alimentarios morosos inscritos en los registros de las distintas jurisdicciones".



Asimismo, establece que será registrada en el Rendam "toda persona obligada al pago de cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento".



Otro de los proyectos que se debatirán es una iniciativa que tienen como objeto que los trabajadores de la salud no paguen el Impuesto a las Ganancias.



Los trabajadores de ese sector realizan cuatro guardias por mes, pero cuando deben hacer una quinta deben tributar ganancias, por lo cual muchos de ellos evitan realizarla, y por ese motivo la comisión emitió un dictamen en base a un proyecto del diputado Daniel Gollan (FdT) para que en esos casos no tengan que pagar el tributo.



Por otra parte, el plenario legislativo debatirá una reforma del sistema de Protección Integral de los Discapacitados, con el fin de que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenga una vigencia permanente cuando el problema de salud es "irreversible".



En este sentido, de convertirse en ley el proyecto, el CUD no deberá renovarse y mantendrá plena vigencia y validez desde la fecha de su emisión en aquellos casos en los que se determine la existencia de una discapacidad funcional permanente e irreversible.



También se buscará sancionar un proyecto de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, que lleva el nombre de "Lucio", que hace referencia a la historia de Lucio Dupuy, quien falleció cuando tenía 5 años debido a los maltratos de su madre y su pareja, quienes se encuentran detenidas y acusadas por este crimen.



A lo largo del plenario legislativo se buscará convertir en ley los proyectos de cesión de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.



Otra iniciativa que se convertirá en ley es el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, que fue suscripto en la ciudad francesa de Estrasburgo el 10 de octubre de 2018.



El temario se completa con el tratamiento de un proyecto sancionado en el Senado para aprobar la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III).



Además, se incluye el debate sobre la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".



Otro punto del paquete de iniciativas que se buscar aprobar es un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte para la creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.