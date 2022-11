Bordet inauguró en Maciá obras viales y educativas por 800 millones de pesos

Obras y aportes

Además, entregó el decreto del llamado a licitación para ampliar de 12 o 14 kilómetros la red domiciliaria de gas que beneficiará a 365 familias aproximadamente una vez que la obra esté habilitada, como así también aportes."Nuestra gestión valora mucho la educación técnica y agrotécnica porque dan salidas laborales aplicadas, pero las escuelas agrotécnicas en la provincia de Entre Ríos tiene un plus especial porque nuestra provincia es productora de alimentos, y es muy importante porque Entre Ríos, también tiene una muy buena distribución demográfica de la población, y todavía se mantiene una población rural que está asentada, y para sostener la ruralidad y esos complejos agroalimentarios que agregan valor al producto que sale de la tierra y de las proteínas animales, es necesario que lo que se enseña en las escuelas agrotécnicas después se pueda aplicar a los establecimientos de la zona”, expresó el gobernador en Maciá.Luego agregó: “Esto hace que se sostenga y mantenga este gran complejo alimentario que es la provincia de Entre Ríos. Por eso se pone tanto énfasis en la educación técnica. Felicitaciones a toda la comunidad educativa por llevar adelante esa tarea muy noble".Insistió en que “es un día muy gratificante poder volver a la escuela y estar en la inauguración de este pabellón que, cuando vinimos para inaugurar otra etapa de las obras de esta escuela, el director nos advirtió de la necesidad de contar con un pabellón acorde los requerimientos que ustedes tiene para estar confortables y llevar adelante sus estudios en este establecimiento", recordó.En ese marco, Bordet habló del pedido del director sobre el proyecto para hacer una sala de industrialización. “Le dije que me alcance el proyecto, y como hay cosas que terminan y otras que empiezan, empezaremos para poder hacer esta sala de industrialización que les permita mejorar la calidad productiva de sus productos que son muy ricos. Me animo a decir que son uno de los mejores quesos que he comido en la provincia", sostuvo al apuntar que "en otras oportunidades ha estado en Las Delicias, en la escuela Crucero General Belgrano en Don Cristóbal y así sucesivamente".Dicho esto, el mandatario indicó que la visita a Maciá "tiene un doble cometido. El primero que tiene que ver con la inauguración del acceso desde la ruta N° 6. También reconocer que tenemos que trabajar fuertemente para mejorar la transitabilidad de la ruta N° 6 que eso está previsto y presupuestado para 2023 que se está tratando en este momento en la Legislatura. Cumpliremos también con eso, y también por las segunda y tercera etapas de la obra de gas y las viviendas que vendrán", detalló."El segundo cometido es ir a la Colonia Guardamonte donde justamente la escuela tiene, a instancias de legisladores, la ley para ceder poco más de 100 hectáreas para que ustedes hagan las prácticas. Ahí ya está funcionando la colonia donde 20 familias están trabajando y produciendo la tierra”, indicó."Estoy muy contento de venir y de asumir nuevos compromisos para poder ir dando mayor y mejor calidad de vida, y finalmente decir a quienes hoy recibieron aportes para el club, la biblioteca y la escuela que es nuestra obligación. Seguiremos trabajando en eso porque valoramos muchísimo la tarea que hacen todas las asociaciones. Un agradecimiento por la tarea que hacen en el desarrollo de la cultura, de nuestra juventud en la formación de valores que es lo que significa el deporte y para mejorar nuestros establecimientos educativos", remarcó.A modo de cierre, el gobernador dijo que ha "sido profesor muchos años en una escuela secundaria, y sé lo que significa poder tener un edificio nuevo y de ahí también la alegría de poder compartirlo con ustedes".A su turno, el intendente de Maciá, Diego Conti, agradeció al gobernador "por destinar un poquito de las finanzas de todos los entrerrianos a Maciá con una obra que recién inauguramos, que estuvo destruida durante años, y que incluyó la ampliación de un kilómetro para cambiar la calidad educativa de toda la comunidad de nuestra escuela agrotécnica, a la gente del barrio y la que accede al camping”.Agradeció también “el pabellón en la escuela agrotécnica N° 51 que estará lleno de estudiantes y las viviendas que serán la solución habitacional para 40 familias y el trabajo de 45 más. Es una alegría enorme el haber gestionado en conjunto estas obras que hoy son una realidad", insistió.Estuvieron también presentes en el acto, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente del CGE, Martín Müller; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; la secretaria de Energía, Silvina Guerra; el secretario de Deportes, José Gómez; la subsecretaria de Juventud; Brenda Ullman; el senador provincial Omar Migueles; el diputado provincial, Juan Navarro; los intendentes de Tala y Mansilla y demás autoridades, docentes personal y alumnos.Por su parte, el rector de la escuela, Pablo Buchamer, destacó el hecho de que el gobernador, "en menos de cuatro años haya visitado cinco veces a nuestra institución" y agradeció "en nombre de los 370 alumnos que nos visite" y porque "hemos tenido siempre una respuesta positiva a estas gestiones que hemos hechos en los últimos 10 años".La reconstrucción de calzada de la ruta provincial N° 6 del acceso a Maciá, tiene una longitud de 10.860 metros, demandó en un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión de más de 750 millones de pesos, incluyendo la ampliación de obra que contempla el bacheo superficial y profundo en el camino de acceso a la Escuela de Educación Agrotécnica N° 51 “Gobernador Macía”, y la intervención sobre la superficie de la calzada entre el Acceso a Maciá y la ruta provincial N°39 y la ruta provincial N° 6. La empresa a cargo es Constructora Dos Arroyos S.A.En tanto, las obras de ampliación Escuela Agrotécnica Nº 51 "Gobernador Maciá" contempló la construcción de seis aulas y grupos sanitarios, un salón de usos múltiples, y las dependencias administrativas de secretaría, dirección y preceptoría con sus respectivos sanitarios. El monto de la obra es de 49.223.778 pesos.En tanto, en el marco del Plan de Ampliaciones de redes de gas natural que lleva adelante el gobierno provincial a través de la Secretaría de Energía, financiada íntegramente con fondos de la provincia y sin costo para el vecino, Bordet entregó el decreto al intendente del llamado a licitación de la segunda y tercera etapa de la ampliación de Red de Distribución de Gas Natural. Con una inversión de 85.117.233 pesos, la obra consiste en la provisión e instalación de 10.965 metros de cañería que, una vez habilitada, permitirá a 365 familias aproximadamente conectarse y acceder al servicio.Firmó además el convenio para la construcción del albergue municipal entre el gobierno provincial y la municipalidad de Maciá que cuenta con un presupuesto de 60.137.500.100 pesos.Asimismo, entregó aportes al Centro Deportivo y Cultural Belgrano de Maciá para la adquisición de materiales para la construcción de vestuarios, duchas y sanitarios, anexo al gimnasio existente en la entidad; a la Biblioteca Mario Carruegos para iniciar la construcción del edificio propio; a la municipalidad de Rosario del Tala para la ExpoPymes 2022; a la Escuela Secundaria y Superior N° 4 Dr. Julio Ossola para la compra de suministros para el laboratorio de ciencias, y a la municipalidad de Mansilla para la novena edición de la Fiesta Provincial de la Torta Frita. En ese marco, los presidentes municipales de Mansilla y Maciá hicieron entrega de un presente.En tanto, en el marco del Plan de Ampliaciones de redes de gas natural que lleva adelante el gobierno provincial a través de la Secretaría de Energía, financiada íntegramente con fondos de la provincia y sin costo para el vecino, Bordet entregó el decreto al intendente del llamado a licitación de la segunda y tercera etapa de la ampliación de Red de Distribución de Gas Natural. Con una inversión de 85.117.233,64 pesos, la obra consiste en la provisión e instalación de 10.965 metros de cañería de diferentes diámetros, un cruce de vías en cañerías de 63 milímetros de diámetro y la instalación de una válvula de bloqueo de cañerías de 63 milímetros de diámetro. Serán 365 familias aproximadamente las que podrán conectarse al servicio una vez habilitada la obra que tiene previsto un plazo de ejecución de 150 días corridos.Asimismo, entregó aportes en el marco del programa de Entre Ríos Deportes para el Centro Deportivo y Cultural Belgrano de la Ciudad de Maciá por un monto de 200.000 pesos, destinado para la adquisición de materiales para la construcción de vestuarios, duchas y sanitarios, anexo al gimnasio existente en la entidad.