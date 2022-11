"No estoy de acuerdo con la Boleta Única, atenta contra proyectos colectivos"

El diputado provincial por el peronismo, José Cáceres, fue consultado sobre la implementación del sistema de Boleta Única de papel para las elecciones provinciales. Dijo que, "particularmente no me ha consultado nadie ni he participado de reuniones donde esto se haya puesto en debate, hace tiempo digo que no estoy de acuerdo porque fomenta el individualismo, el personalismo y atenta contra los proyectos colectivos, pero tampoco sé qué boleta única de papel sería, porque hay distintos modelos, una es la de Santa Fe y otra distinta en Córdoba. La que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación por mayoría, no por unanimidad, fue similar a la que usan en Córdoba. No sé de qué método se habla acá, sería bueno debatirlo", señaló y acotó que "el peronismo tiene los votos para hacerlo".





Sobre la fecha de las elecciones expresó que "la última vez que hablé con el Gobernador y presidente del Partido, me dijo que iba a hacer una ronda de consultas con intendentes, con los partidos que integran el Frente, con compañeras y compañeros, y tomar una decisión según lo que sea más conveniente y me parece muy bien, tiempo hay", interpretó.





Preguntado sobre su opinión personal, dijo que "Creo que lo mejor es que vayamos a las elecciones en conjunto con la nación, por una cuestión de tiempo. Todos vemos cómo la economía ha estado creciendo y eso es positivo, pero no se ha podido controlar la inflación y eso es un problema. Para que el Gobierno nacional logre recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras realmente se necesita tiempo", analizó.





Respecto a las decisiones electorales del Gobernador, apuntó "Cada uno puede hacer uso del número que le otorgó el pueblo en las cámaras como lo hizo Cambiemos para aprobar la Boleta Única por mayoría simple en el Congreso o dejarnos sin presupuesto nacional abandonando sus bancas", planteó, aunque dijo que "Estoy de acuerdo con la búsqueda de consensos y la unanimidad, pero a veces resulta necesario sacar cosas por mayoría también".





Sobre las eventuales candidaturas a gobernador del peronismo, respondió "En nuestro partido hay muy buenos compañeros y compañeras que hoy están en el día a día de la gestión y lo están haciendo muy bien, cuando se defina el calendario electoral seguramente vamos a tener nombres para salir a recorrer la provincia y las seccionales. Nuestra gestión del compañero Bordet es muy buena y su presencia en las boletas del frente será un aporte necesario"





Respecto a las internas y la polémica por la posible supresión de las Paso, dijo desear que "haya internas porque nos permiten competir y revalidar títulos, o no, pero a mí me gusta la competencia interna y si eso es con elecciones partidarias como era antes o con ley Castrillón y PASO nacional, me parece bien igual".





Por último, quiso expresar su acompañamiento a la postura del Senador nacional Edgardo Kueider sobre las tarifas eléctricas diferenciales para zonas cálidas del país. "Comparto apoyo el planteo del compañero senador porque es una injusticia que Entre Ríos quede excluida de esta medida. El verano nos afecta igual que a las provincias del norte, las y los ciudadanos reciben el mismo impacto en el bolsillo. Es un reclamo que está bien fundado y que afecta los intereses de las y los entrerrianos", finalizó.